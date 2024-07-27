懷疑妻子偷吃連續掌摑再性侵 人夫遭判刑入監再賠50萬元

人夫懷疑妻子外遇，強拉妻子頭髮、連續掌摑再性侵得逞，被法院判處須賠人妻50萬元。（資料照）

2024/07/27 15:50

〔記者林嘉東／基隆報導〕人夫懷疑妻子外遇，情緒失控，先拉扯人妻頭髮、連續掌摑人妻巴掌數次，仍餘怒未消，強將人妻推倒床上，性侵得逞。人妻不甘遭人夫性侵，提告求償150萬元。基隆地院審理後，判人夫要賠償人妻50萬元精神慰撫金。

人妻提告主張，她與先生婚後感情不睦，3年前9月間，先生懷疑她有外遇，在住處臥房內，先拉扯她的頭髮、雙手，再掌摑她巴掌，她躲到客廳、廚房又遭先生連續掌摑巴掌，她被打到滿身是傷。

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人妻指控，她要睡覺時，遭先生強脫內褲，她害怕再遭先生掌摑巴掌，只敢說：「不要」、「不要」，最後仍遭先生硬上得逞；案經人妻報警提告，人夫被依違反妨害性自主罪判刑，入監執行中。

人妻遭人夫性侵後，經法院調解離婚，並在前夫入監後，以她遭前夫性侵後，精神受到極大打擊，罹患「憂鬱症、焦慮症」，提告向前夫求償150萬元精神慰撫金。

法院審理時，前夫拒絕到庭答辯，也未提書狀為自己辯駁。法官審酌，人妻遭前夫性侵過程，與醫院診斷她罹患「憂鬱症、焦慮症」，精神上所受痛苦，判前夫要賠償前妻50萬元精神慰撫金。

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