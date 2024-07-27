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拆樑志工重回街頭恢復「行動連署」 教民眾如何回覆查詢單

山海公民拆樑行動的志工重回街頭，宣導回覆查對單。（山海公民拆樑行動提供）

山海公民拆樑行動的志工重回街頭，宣導回覆查對單。（山海公民拆樑行動提供）

2024/07/27 15:45

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公民團體發動罷免市長謝國樑行動，連署名冊4萬3千多份送到基隆市選舉委員會查對中，傳出選委會要寄出2萬5千份的查詢單，「山海公民拆樑行動」的志工，再度回到街頭恢復「行動連署」，教民眾如何回覆查詢單，避免罷樑連署被沒收。

選委會總幹事張淵翔表示，第二階段查對作業進行中，除了查詢單以外還有其他相關的查對作業需要進行，請外界信任中選會及基隆市選委會中立依法進行查對作業，未回覆的查詢單，依中選函釋會參酌綜合事實來認定。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，市府民政處送請議會審查罷免查對作業費墊付款的公文中，證實選委會要郵寄2萬5千份查詢單。選委會先前指出連署被刪除的9大樣態，其中包含了「未回覆查詢單」，因此為避免民眾未接收到回覆查選單的資訊，連署無效，決定再次回到街頭宣傳。

她說，拆樑團體志工在26日、27日分別到基隆安樂市場、信義市場恢復「行動連署」的活動，實體教導民眾收到查詢單時，要如何做回覆，同時有8處的無志工站點，接受民眾郵寄連署，未來志工也會到人潮聚集的地點加強宣導。

拆樑團體說明，針對目前民眾提出的疑問中，最大宗的就是連署人平日白天不在戶籍地，在外縣市工作或唸書，導致沒辦法即時收到掛號信及寄回查詢單，「未回覆查詢單」就剔除是不合理的。

不過張淵翔表示，未回覆的查詢單，依中選函釋會參酌綜合事實來認定。

山海公民拆樑行動的志工重回街頭，宣導回覆查對單。（山海公民拆樑行動提供）

山海公民拆樑行動的志工重回街頭，宣導回覆查對單。（山海公民拆樑行動提供）

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