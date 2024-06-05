基隆新豐街162巷路邊停滿車輛 婦人行走被機車撞斷肋骨

基隆市新豐街162巷路旁停滿車輛，居民被迫走在車道中。（記者盧賢秀攝）

2024/06/05 17:15

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市新豐街162巷有近千戶住戶，巷道人車流量大，但土地屬社區所有，巷道兩側停滿車輛，行人與車爭道大小車禍不斷，日前有位68歲楊姓婦人走在巷道被機車碰撞，肋骨斷兩根，還在住院，市議員許睿慈今與市府相關單位勘查，要求市府在巷道兩側劃設標線，禁止停車，讓民眾安全通行。

新豐街162巷有3個大型社區，約1000多戶，道路土地屬私人所有，只有單邊畫紅線，經常道路兩側都停滿車輛，又沒有人行道，原本2線道變成1線道，民眾與車爭道，住戶說大大小小車禍不斷，光是這個月就發生3起車禍，出入提心吊膽。

楊先生說，6月2日和太太外出正要走路回家，右側停了2輛大貨車，有輛機車從後方撞上太太，肋骨斷2根，至今還在住院。

許睿慈今天與市府工務處、交通處、消防局、警察局相關單位會勘，市府人員表示，建商承諾在第四期建案使用執照核發前，會將土地捐贈給市府，但3處社區管委會和居民對停車亂象造成民眾交通安全威脅已無法忍受，都希望巷道能劃設紅黃線。

許睿慈表示，新豐街162巷公共同行已經15年了，停車亂象造成車禍不斷重演，還有人為了占車位互毆，依據停車場法及巷道標線劃設等規定，要求交通處劃設標線禁止停車，讓民眾行得安全。

楊先生的太太6月2日被機車撞傷，斷了2根肋骨。（記者盧賢秀攝）

市議員許睿慈（右四）與市府相關單位勘查，要求新豐街162巷劃設交通標線禁止停車。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法