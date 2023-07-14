窘！基隆生命線協會志工接電話還接「漏水」社會處：明年改善漏水問題

基隆市生命線協會漏水嚴重。（記者盧賢秀攝）

2023/07/14 21:03

〔記者盧賢秀／基隆報導〕1955生命線協會志工每天接聽電話，讓許多市民朋友獲得生活的勇氣，但基隆生命線協會辦公處所卻漏水嚴重，天晴也漏水，下雨天更像瀑布，出現志工一邊接電話，旁邊還得放水桶接漏水的窘況，甚至連天花板也掉下來，議長童子瑋和市議員吳驊珈前往勘查，要求社會處儘速改善。

基隆市生命線協會成立近50年，有一百位志工24小時輪流接電話，為民眾解惑、打開心中的結，救人無數，辦公室從2021年開始漏水嚴重，導致天花版掉下來，辦公室都是水桶，天晴一樣漏水，下雨天就像瀑布般。

原來，是樓上廁所漏水嚴重，導致9樓生命線辦公室也漏水，若不做防水，恐怕下面教育處、區公所都會漏水。

童子瑋表示，由於建築法規的限制，安樂區行政大樓無法加蓋遮雨設施，也不可能整棟打除重建，只能在頂樓進行防水工程，雖然生命線協會是民間單位，但守護的是基隆市民，希望市府和議會共同努力協助改善。

吳驊珈表示，接獲基隆市生命線協會志工反映，協會辦公室漏水嚴重，大家沒辦法安心工作，希望市府儘速改善。

市府社會處表示，將籌編預算350萬元明年施工，改善漏水問題。

議長童子瑋（左二）、市議員吳驊珈（左一）到生命線協會了解漏水情況。（記者盧賢秀攝）

基隆生命線協會辦公室漏水嚴重。（記者盧賢秀攝）

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