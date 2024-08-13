事故多、收支差距大 監院點名輕軌改善

監察院審計報告對高雄輕軌防護、財務狀況表示憂心，捷運局已加強多元防護作為，同時加速土地開發招商創造效益。（記者王榮祥攝）

2024/08/13 05:30

捷運局︰已加強多元防護作為 加速土地開發招商創造效益

〔記者王榮祥／高雄報導〕近日出爐的監察院審計報告，點名高雄輕軌事故頻仍、防護成效未彰顯，運量始終低於計畫目標，收支差距擴大恐影響整體財務。高市捷運局表示，已持續加強多元防護作為，同時加速土地開發招商創造效益。

高雄輕軌今年成圓全線營運，全長廿二．一公里、共卅八站，上半年運量結算共搭載六五八萬餘人次，比去年上半年三七五萬餘人次、大幅增加約七十五％。

監察院審計報告卻指出，輕軌二○一七年九月到二○二三年十二月止，累計交通事故六十三件，且自二○二○年三件到二○二三年廿二件，事故呈逐年上升態勢，質疑輕軌防護成效不佳。

運量持續成長 仍遠低於計畫

審計報告另點出，儘管輕軌運量持續成長，但遠低於計畫運量，土地開發期程也未依建設與財務計畫執行，恐致營運收支差距擴大，亟待研擬具體因應對策，降低政府財務風險。

高市捷運局說明，輕軌駛進路口已加強主動防禦駕駛，市府相關局處也持續進行路口優化改善，陸續設置號誌燈與聲光號誌，劃設輕軌行駛界線及行人路面警示燈、增設箭頭燈、可變資訊標誌（CMS）等多種輔助警示預防設施。

為強化遏止用路人違規，持續建置輕軌沿線五十九處路口科技執法設備，其中十處重點路口已於去年八月底啟用。

設科技執法 配合大型行銷活動

關於財務部分，捷運局強調會持續配合城市行銷大型活動，引導用路人運具轉換搭乘輕軌，提升票箱收入開拓附屬事業，加速土地開發招商創造效益。

官員進一步透露，輕軌C23龍華國小站聯開案在C23站北側、大順及裕誠路口，現況為綠地與球場，與停三五、富邦凹子底等商業開發案距離都不到一公里，預計今年底啟動招商，開發潛力備受期待。

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