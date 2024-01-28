全國蜜棗評鑑 大社囊括冠、亞軍

全國蜜棗評鑑出爐，由左至右為亞軍蘇信誠、季軍潘新傳、冠軍陳清良。（記者陳文嬋攝）

2024/01/28 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國蜜棗評鑑昨出爐，高雄市成為最大贏家，包辦冠、亞、季軍、優良獎及果品優選共二十個獎項，尤以大社果農陳清良二度奪冠，榮登今年「蜜棗王」，另大社農會囊括冠、亞軍，燕巢農會奪下季軍。

高雄蜜棗產量占全國四成以上，是全國蜜棗最大產地，今年包辦二十個獎項成績輝煌，其中大社農會贏得冠軍、亞軍、優良獎及果品優選七人、燕巢農會囊括季軍、優良獎及果品優選十人、岡山農會奪下優良獎及果品優選二人、六龜農會榮獲果品優選一人；六龜農民馬明德獲得全國蓮霧評鑑果品優選獎。

大社農民陳清良奪下「蜜棗王」，曾於二○一八年獲得冠軍，今年再度榮登冠軍寶座，參賽品種為高雄十二號珍愛，平均果重達六兩，口感清脆多汁，並通過產銷履歷驗證，果品、果園環境及栽培管理技術均勝出。他表示，利用不同品種特性錯開產期，同時分散人力需求，有效管理果園，才能維持蜜棗品質。

農業局表示，今年全國蜜棗評鑑共台南、高雄、屏東等七十三組參賽，綜合評比果品品質、田間管理技術，高雄蜜棗脆甜、細緻、營養價值豐富、狀似小青蘋果，更是全國評鑑常勝軍，歡迎民眾選購「高雄首選蜜棗」禮盒作為伴手禮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法