高雄港碼頭 變身冬日遊樂園

冬日遊樂園的旋轉咖啡杯。（高市觀光局提供）

2024/01/22 05:30

16至18號碼頭之間 愛河灣最美「轉角」 邀全國民眾來看黃色小鴨跟夕陽

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府與台灣港務公司昨共同宣布，將港區十六至十八號碼頭之間打造「冬日遊樂園」，邀全國民眾到愛河灣最美的「轉角」看黃色小鴨跟夕陽，還可在遊樂園盡情玩耍，享受溫暖的高雄。

27日兩隻小鴨現身 象徵市、港合作雙贏

陳其邁同時公布彩蛋，一月廿七日將有兩隻小鴨一起現身愛河灣，雙鴨象徵「市、港合作」締造港灣城市進步的「雙贏」，也見證亞洲新灣區十年來的發展與蛻變，希望帶給市民及遊客雙倍溫暖療癒與幸福；他向全台民眾喊話，冬天到高雄就對了，冬天在高雄吃冰也很正常。

台灣港務公司董事長李賢義指出，二○一七年與市府合資成立「高雄港區土地開發股份有限公司」，逐步完成高雄港蛻變，包含碼頭區棧庫群活化、候工室設計旅店營運等，冬日遊樂園開放後，民眾可直接從高雄流行音樂中心一路逛到高雄港旅運中心，以不同角度及視角欣賞黃色小鴨，展現亞洲新灣區水岸新風貌。

27日至2月25日 裝置作品供拍照互動

高市觀光局說明，位於十六到十八號碼頭間的冬季遊樂園，活動期間將設置大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等十四組遊戲空間，並規劃有美味餐飲市集。

文化局補充，一月廿七日至二月廿五日，將在碼頭邊設置「療癒森林」的大型裝置作品供民眾拍照互動；燈會期間每個週末及農曆年初一至初五，每天都將安排兩場兒童戲劇演出，及精采馬戲與互動體驗表演，共有七十多場。

每晚於高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心展演港灣燈光秀，二○二四高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，絕對值得遊客來趟高雄冬日小旅行，詳情可至高雄旅遊網（ https：//khh.travel/ ）官網、臉書及IG查詢。

參與冬日遊樂園說明會的孩童，在超療癒大型黃色球池中玩開了。（記者王榮祥攝）

冬日遊樂園位置是愛河灣出口與高雄港交會處、最美的轉角。（高市觀光局提供）

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