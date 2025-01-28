嘉義水上鄉火燒車 4歲男童被獨留車上自行爬後車廂逃出

嘉義縣水上鄉一部轎車27日發生火燒車，車內一名男童自行爬出脫逃，正住院治療中。（嘉義縣消防局提供）

2025/01/28 15:42

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉1月27日發生一起火燒車意外，一輛停放在賣場停車場轎車不明原因起火，4歲男童疑被獨留在車內，自行從後車廂爬到車外逃出，二度燒傷，目前在嘉義長庚醫院加護病房接受治療；嘉義縣政府社會局表示，男童家長是否涉獨留男童在車上，還待調查釐清，如屬實，後續依兒童及少年福利與權益保障法裁處。

嘉義縣消防局昨12點22分獲報水上鄉中興路發生汽車火警，派遣水上消防分隊人車趕往馳援，人員到場發現，現場為轎車起火燃燒，26歲女性與4歲男童受傷，意識清楚，均送往嘉義長庚醫院救治，現場火勢已由民眾自行撲滅，起火原因待火災調查科調查釐清。

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據了解，男童昨隨父母開車外出購物，疑被獨留在車內後座，事發時，車子先冒出白煙，隨後自後副駕駛座竄出猛烈火舌，有民眾見狀上前開門欲搶救車內男童，然而火勢太大，幸好男童從後車廂自行爬出脫逃。

縣府社會局說，經與醫院社工聯繫，男童臉及頭皮有二度燒傷，正住院治療，生命徵象穩定；男童的父母如經調查，確實獨留未滿6歲男童在車內，將依兒童及少年福利與權益保障法裁處。

車子突冒煙、起火燃燒，車內4歲男童從後車廂爬出逃脫。（民眾提供）

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