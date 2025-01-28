杜奕瑾分享問DeepSeek柯文哲的結果。（圖擷取自 臉書）

2025/01/28 15:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek），推出性能宣稱媲美OpenAI及Meta最新人工智慧（AI）模型的低價應用程式後，震撼矽谷。對此台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，有網友問DeepSeek賴清德，DeepSeek無法回答，但問到柯文哲卻回答許多。

杜奕瑾在臉書PO出1張圖片，當問DeepSeek賴清德，DeepSeek回「你好，這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊吧。」問到柯文哲則回「柯文哲先生作為台灣地區政治人物，他的言行應當符合一個中國的原則，堅持九二共識，反對任何形式的『台獨』分裂活動。」

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杜奕瑾在貼文中表示「有人用DeepSeek測試中國大老闆暗助誰？留言歡迎大家的測試結果」、杜奕瑾在另一則貼文評論DeepSeek「有很多很好的討論，不過大家要小心不要被留言引導認知，大概有1/4言論是操作言論，集中在渲染中國大復興、美國恐慌、台灣點麵線，用以建立對中國有高度期待；台、美有負面情緒的觀感觀感。」

網友們看到貼文後紛紛留言「哈哈，結果還是一個會自我審查的系統」、「果然很有中國特色」、「多問幾次就跳錯誤了，回答不了問題，就封鎖問問題的人」、「這種根本就是微博」、「適合蠻好反驗證的工具」。

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