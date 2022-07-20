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    首頁　>　高雄市

    五福國中亮眼 156人錄取雄中、雄女

    五福國中今年多共有一五六人錄取雄中、雄女，校長陳宗慶（右）昨天與學生一同分享喜悅。（五福國中提供）

    五福國中今年多共有一五六人錄取雄中、雄女，校長陳宗慶（右）昨天與學生一同分享喜悅。（五福國中提供）

    2022/07/20 05:30

    高中免試入學放榜 雄中最低錄取標準為5A、30點 雄女為4A1B、29點

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄區高中免試入學昨天放榜，今年雄中最低錄取標準為五A、卅點，雄女最低錄取標準為四A一B、廿九點，高師大附中五A、廿六點。五福國中成績最亮眼，有六十八人錄取高雄中學、八十八人上高雄女中，並有一人錄取台北市建國中學。

    高雄市教育局指出，本屆免試入學共有一萬六○四八人報名，錄取一萬五九三一人，整體錄取率為九九．二七％。另就參與「會考補行考試」學生，如選填的招生學校額滿，且達正式考試學生的最低錄取門檻，即以外加方式錄取該志願學校，共有一Ｏ八名學生採外加方式錄取，其餘五十四名為內含名額。

    光華國中 近8成上公立高中職

    五福國中今年會考成績優異，錄取建中一人，雄中六十八人、雄女八十八人、高師大附中十九人、鳳山高中五十八人、鳳新高中七十一人、嘉義中學兩人；光華國中則有近八Ｏ％學生錄取公立高中職，包括雄中十九人、雄女十五人、高師大附中十三人等。

    鳳林國中 雄女兩人、雄中一人

    而位於大林蒲工業區的鳳林國中，雖然面臨遷村困境，但擺脫偏鄉學力弱勢的刻板印象，首次打破每校一雄中一雄女的保障名額，今年高中雄女兩人、雄中一名，校長林宜家表示，有趣的是，學校四月發現一個育有三顆蛋的鳥巢，預測三人上第一志願有望，沒想到成績一公布，真的上了三個，師生都覺得是神奇的巧合。

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