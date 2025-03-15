雨下不停！北部7縣市大雨特報 14縣市防強風

今日受鋒面通過影響，易有短延時強降雨，氣象署上午10時10分對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣發布大雨特報，提醒民眾特別注意。（圖擷取自氣象署）

2025/03/15 11:00

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日受鋒面通過影響，易有短延時強降雨，氣象署上午10時10分對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣發布大雨特報，提醒民眾特別注意。

氣象署同時也對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時45分止。氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪水暴漲，排水不良區域則易發生淹積水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動，並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

請繼續往下閱讀...

此外，氣象署也發布陸上強風特報表示，因東北風增強及鋒面通過，今日上午至16日晚上台東縣（含蘭嶼、綠島）、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

氣象署提醒請民眾在戶外小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法