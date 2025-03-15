下週一恐6度！ 天氣風險曝天氣穩定時間點

氣象粉粉專「天氣風險」表示，下週一（17日）受冷空氣影響，中部以北到東北部可能出現6至9度不等的溫度，下週二（18日）一直到週四（20日）天氣穩定。（資料照）

2025/03/15 10:27

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日鋒面通過，台灣各地降雨較明顯，氣象粉專「天氣風險」表示，下週一（17日）受冷空氣影響，中部以北到東北部可能出現6至9度不等的溫度，下週二（18日）一直到週四（20日）天氣穩定。

天氣風險在臉書PO文表示，原本昨天（14日）逐漸北退到台灣北方海面的鋒面系統，受到東海上空低氣壓逐漸發展帶動的影響，已經提早於今天（15日）清晨前抵達台灣北部上空，但是後方的冷空氣還未跟上，因此鋒面下來後有停留在北部的趨勢，造成北部地區在今天天亮之前到現在持續有一陣一陣的雷雨發生情況，局部地區的雨勢較大，但是因為鋒面雲雨帶的範圍看起來很窄，因此影響的區域以北部為主，其他地方的天氣還沒有受到明顯影響。

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粉專指出，預估今天（15日）上半天北部地區有一陣一陣的降雨機會，可能有雷雨或局部較大雨勢發生，宜蘭也可能出現局部降雨，等到下半天之後，北方冷空氣南下，降雨的範圍有機會擴展到中部、花蓮一帶，也有機會出現局部較大雨勢，北部、東北部的雨勢到了下半天會減小一些，預估還是會持續有一陣一陣的降雨機會。相對之下，南部及台東地區看起來受影響就小很多，下午到晚間有局部短暫陣雨，出現較大雨勢的機會較低，溫度方面變化還不大，冷空氣今天的影響仍不明顯，北部、東北部白天高溫仍有22-25度左右，中部及花蓮高溫26-29度，南部及台東高溫有29-31度或以上。

粉專續指，明天（16日）鋒面遠離，但受到中高層槽線帶來的華南雲雨區影響，白天水氣仍多，各地預報都是有短暫陣雨的天氣，雨勢會比今天小，發生雷雨的機會明顯下降，轉為冬季型的層狀降雨為主，明天晚間之後較為乾冷的空氣移入，雲雨區遠離，降雨的範圍會逐漸縮減到大台北、東半部一帶，西半部地區有機會轉為多雲或陰的天氣。溫度會明顯轉冷，北部、東北部高溫降到14-16度，中部及花蓮高溫也會降到17-20度，南部及台東高溫仍有21-23度，南北之間的溫度差異會明顯的出現。明晚到後天週一（17日）清晨就要開始留意低溫發生的情況，中部以北到東北部空曠地區低溫可能降到10-12度左右，北部沿岸有機會出現10度以下低溫，南部及花東空曠地區低溫也有機會降到12-15度間，轉冷的情況會趨於顯著，提醒大家特別注意。

粉專分析，下週一（17日）乾冷空氣影響，北部、東半部雲量較多，中南部為多雲或有陽光的天氣。溫度明顯偏低，南北之間的差異較大，北部、東北部白天高溫14-16度，中部及花蓮高溫17-19度，南部及台東高溫仍可達20度以下，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區要留意配合輻射冷卻作用造成的低溫，有可能出現6-9度不等的溫度，南部及花東空曠地區低溫也有機會降到10-12度之間，整體溫度偏低，要提醒大家做好防寒的準備。

粉專預估，下週二（18日）一直到週四（20日）清晨，強冷空氣持續影響，天氣穩定，各地為晴到多雲，要特別注意的仍是夜晚清晨配合輻射冷卻造成的低溫現象，中北部、東北部空曠地區持續有6-9度低溫發生機會，南部及花東空曠地區低溫也可能來到10-12度，白天則是因為有陽光，溫度比較有機會上升，日夜之間溫度變化大，務必要多加注意，預估到了週四（20日）白天起溫度將會回升，但是後續到週末（22-23日）的日夜溫差變化還是會比較大。天氣則是一直到週末都還是穩定的情況，下週一整個禮拜看起來都沒有什麼下雨的機會，是春季中難得穩定的一段時期，建議大家好好把握。

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