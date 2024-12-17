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    高鐵南延「高雄案」呼之欲出 徐富癸曝將預留往潮州尾軌

    立委徐富癸指出，高鐵南延從屏東後，將預留往潮州的尾軌，進一步形成高鐵環島基礎。（記者陳彥廷攝）

    立委徐富癸指出，高鐵南延從屏東後，將預留往潮州的尾軌，進一步形成高鐵環島基礎。（記者陳彥廷攝）

    2024/12/17 23:17

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕高鐵南延從左營或改道高雄車站延伸屏東，立委徐富癸日前質詢交通部，顯示路線將在於年底定案，據答詢看來「高雄案」可說是呼之欲出。他還指出，高鐵南延從屏東後，會預留往潮州的尾軌，將形成高鐵環島基礎。

    高鐵南延原定從左營岔出，但因路線恐經仁武工業區石化廠，引發安全疑慮，加上基地軌道交錯衍生各類技術問題讓營運風險升高，考量整體效益後，進入台鐵高雄車站的「高雄案」重回選項，鐵道局11月、12月於高雄市區辦畢「高雄案」的相關說明會。

    不少屏東人相當關心進度，頻向交通委員會的徐富癸詢問，徐富癸指出，2024年只剩下不到半個月，屏東部分雖未有路線所造成的站點端影響，但也因此未舉辦屏東說明會，是有不少鄉親屢屢向他詢問「說明會內容」、「是否會如期在年底定調」等。

    交通部長陳世凱日前答詢時，再次承諾「年底一定會定案」，且還一度鬆口指全案應會朝向高雄案發展，他強調未來拆遷數一定會降到最低，儘量不影響房舍，若真的要拆遷，後續安置跟溝通也會做好，除爭取時效外，也降低對高雄市民及屏東縣民的衝擊。

    徐冨癸並指出，一般交通建設易於用地取得部分出現插曲，造成工程延宕，因此，除了要求交通部再次承諾外，也要求屆時高雄的明挖路段徵收和用地取得，應與都更同步進行，爭取早日開工，他並強調，屆時將會預留往潮州的尾軌，未來到了潮州，將進一步形成高鐵環島基礎。

    屏東縣政府則重申「不論A案B案，趕快定案就是好案」，官員指出，無論左營案或是高雄案，屏東端路線及站址從未改變，高鐵特定區計畫也已公告實施，請交通部優先施作未來與高鐵屏東車站共構的六塊厝站西移工程，及鐵路高架化工程，縮短通車時程，讓高鐵早日進入屏東。

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