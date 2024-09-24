全國最寵粉城市 高雄市府加碼鄭中基演唱會發商圈夜市券

高雄市政府宣布商圈夜市優惠券加場發放，這週末來高雄聽鄭中基鄭中基演唱會，即可領取商圈夜市優惠券。（經發局提供）

2024/09/24 09:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市9月先後迎接火星人、ENERGY、OneOKRock開唱，被形容是「全國最寵粉」的城市，高雄市政府今宣布加碼優惠，憑9月28、29日香港天王鄭中基演唱門票，即可至巨蛋1樓戶外廣場或巨蛋捷運站領取50元商圈夜市優惠券，還能額外享精選商家、飯店住宿及特色景點等各式優惠。

高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄今年在演唱會持續助攻下，成功開創商機並帶動旅宿及餐飲業銷售額成長，商圈夜市、百貨及各類店家同時受惠，消費人潮及業績皆明顯增加。

高雄市享溫馨KTV總經理李奇霖表示，本月響應市府演唱會串連活動，舉辦「最E火星人派對」，憑火星人DressCode或者演唱Energy金曲就送包廂費8折、拼盤美食等優惠，這幾個週末，高雄8間門市包廂預約數較平時成長2成，熱門時段一位難求！

「SKM Park outlet」高雄草衙總經理孫紹堃說明，此次響應推出憑門票贈200元折價券，可適用館內餐飲專櫃及娛樂設施，許多樂迷提早來消費，來客數明顯增加不少。

「逸之牛日式炸牛排專売」主廚「阿銘」也指出，歌迷拿商圈夜市優惠券來用餐，帶動業績成長約兩成，這次新興區的中正旗艦店特別推出優惠方案，只要憑券消費滿千元即享加點肉品買一送一。

「花燒肉」經理方凱明也分享，日前演唱會週末幾乎每個營業時段都有歌迷消費，明顯可看出是外地歌迷，帶動營業額約兩成。

經發局說明，粉絲歌迷於這週六、日來高雄聽香港天王鄭中基的世界巡迴演唱會，只要憑演唱會門票，即可至巨蛋1樓戶外廣場或巨蛋捷運站領取50元商圈夜市優惠券，還能額外享精選商家、飯店住宿及特色景點等各式優惠，詳情可至經發局FB粉絲團或IG或商圈夜市優惠券官網。

雄五大百貨自主響應，憑演唱會門票即可兌換好康優惠，搶攻更多粉絲商機。（經發局提供）

高雄9場「前夜祭」音樂活動，結合DJ串燒、復古派對及駐唱表演等，讓粉絲續攤嗨翻一整晚。（經發局提供）

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