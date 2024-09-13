狼跡現蹤高雄捷運、巨蛋！7女1童受害 偷拍狂將入監

朱姓偷拍狂在捷運站、巨蛋等多處，涉嫌持手機偷拍女子裙底風光。示意圖。（資料照）

2024/09/13 06:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市朱姓偷拍狂被控4個月內，在捷運站、巨蛋等多處，涉嫌持手機偷拍8名女子裙底風光，還包括1名兒童，經高等法院高雄分院依妨害秘密罪，判處徒刑8月須執行，他不服上訴被駁回並定讞，即將入監執行。

據了解，2016年間，朱男因持手機在公共場所竊錄女子裙底，被判易科刑3個後，2019年間再犯，經被害人撤回告訴而處分不起訴，仍不知悔改，又於2022年7月29日至11月12日止，分別在高雄市捷運站、漢神巨蛋等處，持手機涉嫌偷錄8名女子私密處，其中有1名兒童。

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新興分局等單位接獲報案後，前往朱男住處搜查，查扣電腦、硬諜等證物，經勘驗內容，證實有女子、兒童等8人受害，依涉嫌妨害秘密罪，移送高雄地檢署偵查、起訴。

高雄地院認定朱男觸犯8罪，判處易科刑1年4月，如易科罰金，以1000元折算1日，另不得易科則併處1年半。他上訴後被高雄高分院改處易科刑1年6月並定讞，不得易科部分則處8月徒刑。

他不服再上訴，被最高法院判決駁回，檢方將通知他到案服刑。

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