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美波特蘭玫瑰節遊行 高雄花車吸睛奪冠

今年高雄市花車獨具特色，在玫瑰節遊行榮獲中小型花車第一名！ （高市府提供）

今年高雄市花車獨具特色，在玫瑰節遊行榮獲中小型花車第一名！ （高市府提供）

2024/06/09 14:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府與議會聯合出訪姊妹市美國波特蘭，偕同高雄樹德家商表演團隊，參加波特蘭年度盛會－玫瑰節花車大遊行，高雄市花車榮獲中小型花車第一名，樹德家商演出也博得全場滿堂喝采。

高市府由副祕書長陳盈秀代表市長陳其邁出訪，參加8日玫瑰節亮點活動－玫瑰節遊行及龍舟賽開幕式。陳盈秀表示，高雄市跟波特蘭兩市36年姊妹市感情，每年2月高雄燈會、6月波特蘭玫瑰節，兩市互訪友誼不間，建立的感情也會一直延續下去。

波特蘭市長惠勒特地舉辦姊妹市接待會，歡迎訪團，惠勒強調，當全球局勢緊張，須更努力支持及建立友誼橋樑；陳盈秀則致贈「高雄–海洋」翻轉文字窯燒瓷盤，期許持續深化情誼。

波特蘭市素有「玫瑰城」之稱，玫瑰節活動是當地超過百年以上傳統的年度重要節慶，花車遊行與龍舟競賽深受當地居民及觀光客喜愛。

高雄市長年與波特蘭高雄姊妹市協會、玫瑰節基金會、皇家玫瑰協會等單位合作，製作高雄姊妹市花車，參與玫瑰節盛會，今年高雄市花車獨具特色，在玫瑰節遊行榮獲中小型花車第一名！

高雄樹德家商今年則是第30度出訪波特蘭，由學校董事長朱元祥率領36位學生，在玫瑰節遊行帶來「金球飛舞」精彩演出，學生身著亮眼的紅黃色舞衣，手持折扇與金球，配合明快的鑼、鼓、鈸及嗩吶曲調，行進間穿插下腰、翻跟斗、疊羅漢等高難度演出動作，博得群眾頻頻喝采，2小時的遊行路程中掌聲不斷。

樹德家商學生在玫瑰節遊行，帶來「金球飛舞」精彩演出。（高市府提供）

樹德家商學生在玫瑰節遊行，帶來「金球飛舞」精彩演出。（高市府提供）

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