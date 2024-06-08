為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　高雄市

男大生初戀愛上人妻 拍抖音蹭流量反成偷情鐵證

林姓男大生愛上人妻，兩人合拍抖音影片蹭流量反成偷情鐵證。示意圖。（美聯社資料照）

林姓男大生愛上人妻，兩人合拍抖音影片蹭流量反成偷情鐵證。示意圖。（美聯社資料照）

2024/06/08 11:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕第一次談戀愛的林姓男大生透過網路結識陳姓人妻，兩人陷入熱戀時，林男為了蹭網路流量，把兩人相處的甜蜜點滴拍成抖音影片，結果被陳妻老公下載後送到法院，做為兩人偷情鐵證，害自己被法官判賠30萬元。

判決指出，張姓男子與陳姓女子於2022年7月結婚，婚後才1年，陳妻就透過抖音的聊天功能與林姓男大生相識、相戀，兩人數度相約前往摩鐵開房間，第一次談戀愛的林男在陳女的教導下，逐漸掌握與異性相處的方法和技巧，讓他數度傳訊「等你月經結束我們再來」、「或者是月經快結束的時候還可以偷偷X在裡面」、「但我按奈不住我的手手」向陳女撒嬌。

林姓男大生為了蹭網路流量，還把兩人相處的甜蜜點滴拍成抖音影片，結果陳妻偷吃被老公抓包，她還把林男的抖音連結傳給老公，讓老公把影片下載後拿去做為證據，向林男提告求償80萬元。

高雄地院審理時，林男說自己是第一次談戀愛、涉世未深，剛開始交往時，他不知道陳女已婚，後來發現她有老公，想提分手但陳女不肯，自己才勉強跟她持續交往；但法官認為，林男知道陳女是人妻後還是持續交往，已侵害張男配偶權益，因此判他應賠30萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
搭捷運偷情？ 調查局簡任秘書十指緊扣女調查官 督察室約談
2024/05/11 19:39

搭捷運偷情？ 調查局簡任秘書十指緊扣女調查官 督察室約談
工廠老闆承認與人妻上床且「家裡有過」判賠 反悔上訴不認帳
2024/05/22 08:33

工廠老闆承認與人妻上床且「家裡有過」判賠 反悔上訴不認帳

1588萬起．燕巢市心鉅作、白派公園別墅
偵查佐被控外遇5年 還要妻讓小三同住
2024/06/03 05:30

偵查佐被控外遇5年 還要妻讓小三同住
保七偵查佐為證明沒花心 竟拍攝「搜索行動」向小三報備
2024/05/30 16:13

保七偵查佐為證明沒花心 竟拍攝「搜索行動」向小三報備

科技新貴心頭好 新竹「這區」值得關注
高雄市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播