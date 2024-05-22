工廠老闆承認與人妻上床且「家裡有過」判賠 反悔上訴不認帳

陳姓老闆上訴高等法院台中分院，二審認為他已承認與人妻上床10多次而判決駁回。（情境照）

2024/05/22 08:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓工廠老闆與已婚的人妻吳姓女子有染，吳女的林姓丈夫逼問時，他坦承上床10多次，台中地方法院據此判決他應賠償人夫林男60萬元，他不服判決上訴二審，指自己是擔心林男情緒激動，配合林男的誘導逼問而亂講，而且他收入不豐，高等法院台中分院仍認為，陳男被追問時無任何辯駁，甚至主動回答「應該10初次」，而且曾經「家裡有過」，更顯示他與吳女有逾越正常交友分際行為而駁回，全案確定。

判決書指出，林男與吳女是夫妻，林男卻發現妻子從2021年4月至2023年3月，長達約2年時間，與機械工廠的陳姓老闆有染，林男向法院提起民事賠償之訴，指兩人每週相約見面2次，發生性行為高達10餘次，他在2023年3月質問妻子吳女，吳女坦承婚外情，他又質問陳男，陳男也坦承與人妻吳女上床10多次，陳男應賠償他200萬元。

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陳男答辯說，他與吳女是朋友，林男質問他且錄音，當時他擔心林男情緒激動，才會配合回應說，與吳女上床10多次，實際上兩人並無曖昧，聲明駁回林男之訴。

台中地方法院卻認為，林男提供的錄影顯示，林男質問陳男，「你跟我老婆到底上床了幾次？你老實跟我講沒關係，你們除了在摩鐵、在工廠還有在哪裡？」，陳男回答「我沒有記次數」，林男又問「有超過20次嗎？」陳男回答「應該10初次」、「家裡有過」。

法官認為，陳男不但承認與人妻吳女上床，還主動說「應該10初次」、「家裡有過」等內容，陳男宣稱是擔心林男情緒激動等，才會虛偽配合回答，但基於趨利避害的人性，陳男何不回答自己沒有與吳女上床，更能自保及安撫林男？陳男顯然無構陷自己與吳女，進而刺激林男的理由，不採信陳男辯詞，判決應賠償60萬元。

陳男上訴二審，說法與一審相同，但高等法院台中分院見解也與一審相同而駁回，全案判決確定。

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