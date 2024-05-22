為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

工廠老闆承認與人妻上床且「家裡有過」判賠 反悔上訴不認帳

陳姓老闆上訴高等法院台中分院，二審認為他已承認與人妻上床10多次而判決駁回。（情境照）

陳姓老闆上訴高等法院台中分院，二審認為他已承認與人妻上床10多次而判決駁回。（情境照）

2024/05/22 08:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓工廠老闆與已婚的人妻吳姓女子有染，吳女的林姓丈夫逼問時，他坦承上床10多次，台中地方法院據此判決他應賠償人夫林男60萬元，他不服判決上訴二審，指自己是擔心林男情緒激動，配合林男的誘導逼問而亂講，而且他收入不豐，高等法院台中分院仍認為，陳男被追問時無任何辯駁，甚至主動回答「應該10初次」，而且曾經「家裡有過」，更顯示他與吳女有逾越正常交友分際行為而駁回，全案確定。

判決書指出，林男與吳女是夫妻，林男卻發現妻子從2021年4月至2023年3月，長達約2年時間，與機械工廠的陳姓老闆有染，林男向法院提起民事賠償之訴，指兩人每週相約見面2次，發生性行為高達10餘次，他在2023年3月質問妻子吳女，吳女坦承婚外情，他又質問陳男，陳男也坦承與人妻吳女上床10多次，陳男應賠償他200萬元。

陳男答辯說，他與吳女是朋友，林男質問他且錄音，當時他擔心林男情緒激動，才會配合回應說，與吳女上床10多次，實際上兩人並無曖昧，聲明駁回林男之訴。

台中地方法院卻認為，林男提供的錄影顯示，林男質問陳男，「你跟我老婆到底上床了幾次？你老實跟我講沒關係，你們除了在摩鐵、在工廠還有在哪裡？」，陳男回答「我沒有記次數」，林男又問「有超過20次嗎？」陳男回答「應該10初次」、「家裡有過」。

法官認為，陳男不但承認與人妻吳女上床，還主動說「應該10初次」、「家裡有過」等內容，陳男宣稱是擔心林男情緒激動等，才會虛偽配合回答，但基於趨利避害的人性，陳男何不回答自己沒有與吳女上床，更能自保及安撫林男？陳男顯然無構陷自己與吳女，進而刺激林男的理由，不採信陳男辯詞，判決應賠償60萬元。

陳男上訴二審，說法與一審相同，但高等法院台中分院見解也與一審相同而駁回，全案判決確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
酒店妹LINE人夫「月經沒來」 雙雙挨告判賠60萬
2024/05/18 10:13

酒店妹LINE人夫「月經沒來」 雙雙挨告判賠60萬
人夫在小三住處墜樓 姦情曝光得賠妻子
2024/02/23 11:43

人夫在小三住處墜樓 姦情曝光得賠妻子

熱錢引爆林口熱度 商用不動產新顯學
新竹人夫偷吃女同事 暢遊九份「種草莓」被活逮
2024/03/21 08:02

新竹人夫偷吃女同事 暢遊九份「種草莓」被活逮
偷情已婚男醫稱他「老爺」 女助理教授辯：他像「肯德基爺爺」
2024/03/07 17:06

偷情已婚男醫稱他「老爺」 女助理教授辯：他像「肯德基爺爺」
空姐妻駕車尾隨機長夫200多公里查偷情空姐小三 判決結果曝
2024/05/16 21:32

空姐妻駕車尾隨機長夫200多公里查偷情空姐小三 判決結果曝
鄰居爬山當小三！車上激吻人夫全都錄
2024/04/03 07:17

鄰居爬山當小三！車上激吻人夫全都錄
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播