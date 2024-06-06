高雄青年地方探索5主題10路線 首場6/22在馬舒霍爾

今年度青年地方探索體驗活動即將開跑。（高市青年局提供）

2024/06/06 09:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局推動「青年地方探索體驗」，規劃5大主題、10條路線，引領青年深度旅遊體驗在地獨有的創生活力，激起在地認同感，鼓勵留在高雄深耕，首場踩線6月22日前進桃源區、在海拔1000公尺的文化廚房「馬舒霍爾」，品嘗布農族耆老私藏無菜單料理，體驗手洗愛玉和手沖咖啡。

青年局介紹馬舒霍爾位於桃源區梅山巷伊藍和阿布斯的農場（Ilan abus tu huma），是目前海拔最高的布農族私廚，由擁有20年外燴經驗的布農族耆老阿布斯親自掌廚，將當地獨特食材結合布農文化，變化出一道道具有部落特色的原住民料理。

品嚐部落美食前，阿布斯女婿拉尼阿虎會先帶領青年上山摘採特色食材梅子、紅肉李及當季野菜、蔬果，從食材取得過程，分享馬舒霍爾部落的歷史，回到私廚，部落佳餚已準備就緒，烤山豬肉、梅子雞、脆梅高麗菜捲、自製青醬佐山胡椒炸爐魚，餐後甜點則有女兒烏瑪芙的手作芭蕉蛋糕。

阿布斯說，希望藉由文化體驗分享部落故事，無論傳統狩獵知識、祭典儀式或對傳統料理的堅持，讓青年認識原住民生活，將這份記憶與現代串接，珍貴文化才得以永續流傳。

青年局長張以理指出，去年首次辦理青年地方探索體驗獲得熱烈迴響，今年主題更加多元有趣，將造訪美濃、內門、桃源、六龜、阿蓮，以生活、生態、生產的探索模式開啟體驗之旅，至少提供600個名額，讓青年深度探索學習。

青年局說明，今年「青年地方探索體驗」系列活動預計辦理10場次，歡迎設籍、就學或就業於高市及非本國籍16歲至35歲青年報名參加。民眾可加入「高雄市政府青年局」Line官方帳號，及追蹤青年局官方網站、FB、IG，即時接收活動最新資訊。

青年局今年規劃帶領青年造訪甲仙五里埔，參觀「小林平埔文物館」。（青年局提供）

今年青年探索路線之一，預計造訪內門區，深入了解西拉雅文化以及傳統穀物Tarau（散穗高粱），體驗西拉雅十字繡的製作過程。（青年局提供）

青年探索路線之一，預計造訪六龜區，深入了解台灣原生山茶的歷史同時進行當地山茶茶席體驗。（高市青年局提供）

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