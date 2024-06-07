北檢、高雄高分檢檢察長出缺 王俊力、莊榮松9人角逐

調查局前局長王俊力（左）、廉政署前署長莊榮松（右）。（資料照）

2024/06/07 18:50

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署、高雄高分檢檢察長出缺，法務部檢察官人事審議委員會今公布候選名單，總計9人報名或被推薦角逐，包括調查局前局長王俊力、廉政署前署長莊榮松等人。

這次角逐檢察長的司法官名單為：台中高分檢主任檢察官張宏謀（26期）、法務部行政執行署署長黃玉垣（28期）、高檢署主任檢察官王俊力（29期）、法務部綜合規劃司司長王文德（30期）、高檢署主任檢察官鄭鑫宏（31期）、高檢署主任檢察官莊榮松（32期）、新竹地檢署檢察官林李嘉（35期）、宜蘭地檢署檢察官洪景明（35期）、台北地檢署檢察官黃士元（36期）。

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9位票選檢審委員表示，即日起至6月13日中午12時止，將向全國檢察官及各界蒐集意見，並訂於6月13日下午2時許，召開會前會討論入圍名單；檢審會正式會議將於6月14日上午召開。歡迎各界以電子郵件或LINE等方式，具體推薦或提供意見給任一票選檢審委員，各界意見僅供票選檢審委員內部討論參考，均不予公開，未具名致無法查證者，將不納入討論。

對此，劍青檢改發聲明表示，檢察長是檢察機關最重要的領導人，攸關檢察體系公平正義的運作，遴選應公開透明、公平競爭，建請法務部自本屆起宣告，嚴禁遴選期間有不當接觸、飲宴、送禮、直接或間接拜票行為，並給候選人能向檢審委員闡明理念、澄清意見的機會，舉辦檢察長候選人說明會。

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