兒遵亡父遺願拚里長選戰 親友遷戶口支援GG了

高雄鄭姓男子為完成父親遺願拚里長選戰，拜托親友遷戶口支援被判刑。示意圖。（資料照）

2024/01/26 09:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鄭姓男子的父親原是高市前鎮區某里的鄰長，生病住院其間被里長拔除鄰長職位，鄭父彌留之際，要兒子出來選里長拚一口氣，鄭男在父親過世後遵從遺願，前里長和親友也幫忙遷戶口支援，結果鄭男和母親、阿姨、前里長都被依妨害投票罪判刑2至5月徒刑，均得易科罰金。

判決指出，2019年底，鄭父因病住院，住院期間，他被里長任命的鄰長職務被拔除，鄭父憤恨難平，在病榻前，交代兒子要幫他出口氣，出來選里長把尋求連任的里長拉下馬；2020年1月，鄭父過世後，鄭男找上前里長，向他訴說父親的遺願，並表達自己想要出來參選里長，希望前里長能幫忙助選。

前里長和現任里長兩人交惡，前里長一口答應，並在鄭男和他的母親、阿姨的協助下，由前里長將13位親友的戶籍遷入里內，鄭男也全心投入里長選戰，但最後開票結爐，現任里長以6百多票大勝鄭男2百多票，鄭男引恨敗北。

選舉結束後，鄭男和親友被檢警訂上，認為他們意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票，經約談多人到案後，鄭男和親友坦承不諱，但前里長卻否認涉案，辯稱他幫忙遷戶口的時間點早於鄭男宣布要選里長之前，不應構成犯罪。

高雄地院審理時，法官傳喚多位親友作證，部分親友說，遷戶口原因一半是因為選舉、一半是因為子女學籍，但遷戶口前，前里長有交代要把票投給鄭男，法官認為，鄭男和和母親、阿姨雖均著手進於虛偽遷徙戶籍，但因沒有選上里長，算未遂犯，因此依妨害投票罪判刑2至3月徒刑，均得易科罰金，另宣告緩刑2年，須向公庫支付3至5萬元；至於前里長則因有性侵前科，且否認犯罪，依法判刑5月，得易科罰金，不給他緩刑機會，可上訴。

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