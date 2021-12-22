前鎮漁港改建進度超前，導入5G展現國際級智慧漁港風貌。圖為完工示意圖。（圖擷取自林欽榮臉書粉專）

2021/12/22 13:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕斥資約60億元的「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，已如火如荼展開，其中高市府代辦經費約26.3億元，副市長林欽榮今天視察強調，不僅進度超前，更導入5G基礎建設，塑造國際級遠洋漁港的新風貌。

林欽榮指出，他今天視察的重點是「前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程」，包含「人行道改善工程」、「供給管線及智慧路燈工程」及「植栽綠美化工程」，已於今年8月17日開工，進度超前1%至3%。

林欽榮強調，該工程導入5G基礎建設，不僅能大幅改善港區人行環境、街道市容景觀，且是智慧漁港的先驅。

林欽榮表示，核心區域規劃已拆除「漁民服務中心」及「高雄區漁會大樓」間的圍牆，將漁港東二路部分劃設為寬達30公尺丶長度100公尺的徒步區，以塑造入口意象及人流活動廣場，並選用茄苳、楝樹、黃連木等大型遮陰喬木約100株，形成迎賓徒步綠廊，也設置大型電扶梯，串聯多功能水產運銷中心大樓。

另外，港區既有的人行道面積約3萬平方公尺，將導入180盞能偵測故障及遠端控制發光強度的智慧路燈，預估每年可節省電費及維修費約22萬元。

林欽榮提醒工程團隊，務必在明年汛期來臨前加速施工，但要兼顧安全、品質及防疫。

高雄市議員林宛蓉確實是最早喊出「將前鎮漁港打造為高雄版的東京築地市場」構想的民意代表，後來築地市場場內市場遷移至豐洲市場，再改稱「將前鎮漁港打造為高雄版的東京豐洲市場」，不斷催促高市府向中央爭取列為國家重大建設，終於在去年開花結果。

林宛蓉率先在2015年將此構想，投稿「高市議壇」，再於同年6月1日的議會總質詢時間，獲得當時的市長陳菊肯定；2016年再度將此理念發表在「高市議壇」，不僅將改造前鎮漁港當作選舉政見，幾乎每次總質詢，都追蹤高市府處理的進度。

「前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程」進度超前。（圖擷取自林欽榮臉書粉專）

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