東華大學環境監測新發現》陽光反射率 太陽能板較森林低

東華大學張世杰教授說，太陽光電模組下方設置收集水桶，可分析模組板流下來的水的成分，了解有無汙染。（記者花孟璟攝）

2024/08/14 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立東華大學接受國科會委託，進行為期至少十年的環境監測計畫，教授張世杰（見圖，記者花孟璟攝）表示，太陽光電板對陽光的反射率只有十％，倒是森林反射陽光有十五％，打破外界刻版印象。

東華大學環境學院在鳳林鎮生豐電力六十六公頃的太陽能電場中心，設置全國第一座在光電場的「通量塔」，張世杰說，監測結果發現，與森林相比，光電場上方空氣有被加溫，為此東華大學團隊與美國密西根大學合作，將進行氣候模擬，由於光電場與周邊最近社區距離都在三公里以上，熱空氣上升後，到底是周邊有冷空氣來填補，或擴散到周邊社區影響氣溫，有待進一步研究。

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另外，針對居民憂慮，光電板會反射光線造成刺眼，張世杰表示，根據目前測量數據，光電板反射率約為○‧一，也就是約十％陽光被反射，森林的反射率則有十五％，顛覆一般想像。

值得一提的，光電場內架設的九部自動相機，白天拍到保育鳥環頸雉媽媽，在太陽能板下生蛋、一窩鳥寶成功孵化，夜間則有保育類麝香貓出沒，前後共紀錄到鳥類廿六種、哺乳類六種。

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