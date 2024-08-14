為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    東華大學環境監測新發現》陽光反射率 太陽能板較森林低

    東華大學張世杰教授說，太陽光電模組下方設置收集水桶，可分析模組板流下來的水的成分，了解有無汙染。（記者花孟璟攝）

    東華大學張世杰教授說，太陽光電模組下方設置收集水桶，可分析模組板流下來的水的成分，了解有無汙染。（記者花孟璟攝）

    2024/08/14 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立東華大學接受國科會委託，進行為期至少十年的環境監測計畫，教授張世杰（見圖，記者花孟璟攝）表示，太陽光電板對陽光的反射率只有十％，倒是森林反射陽光有十五％，打破外界刻版印象。

    東華大學環境學院在鳳林鎮生豐電力六十六公頃的太陽能電場中心，設置全國第一座在光電場的「通量塔」，張世杰說，監測結果發現，與森林相比，光電場上方空氣有被加溫，為此東華大學團隊與美國密西根大學合作，將進行氣候模擬，由於光電場與周邊最近社區距離都在三公里以上，熱空氣上升後，到底是周邊有冷空氣來填補，或擴散到周邊社區影響氣溫，有待進一步研究。

    另外，針對居民憂慮，光電板會反射光線造成刺眼，張世杰表示，根據目前測量數據，光電板反射率約為○‧一，也就是約十％陽光被反射，森林的反射率則有十五％，顛覆一般想像。

    值得一提的，光電場內架設的九部自動相機，白天拍到保育鳥環頸雉媽媽，在太陽能板下生蛋、一窩鳥寶成功孵化，夜間則有保育類麝香貓出沒，前後共紀錄到鳥類廿六種、哺乳類六種。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    花蓮縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播