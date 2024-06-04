傅崐萁稱花東三法政府零出資 王定宇：沒人BOT還是要編預算

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/06/04 11:46

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁提出花東交通三法，揚言7月16日本會期結束前必將通過，傅崐萁指出「環島高鐵」及「國道六號東延」依舊是希望政府零出資，完全委託「國內或國際的BOT」來興建。對此民進黨立委王定宇表示，這種說法不是外行無知，就是邪惡欺騙！

王定宇在臉書PO文表示，藍白陣營的傅崐萁、張啟楷說這三案不用錢、可以BOT，這種說法不是外行無知，就是邪惡欺騙，BOT的參與者必須有利可圖，傅崐萁的錢坑三法裡面明訂，如果沒人要來BOT，政府還是要編預算執行，花東快鐵、花東高鐵、打穿中央山脈，不僅工程難度極高，投入金額甚鉅，人口（經常性潛在消費者）遠低於台灣西部，並非合宜的BOT標的。天下沒有白吃的午餐，就算是現在台灣西部的台灣高鐵BOT案，也是數千億的銀行聯貸，每年要繳付利息數十億，這些都是成本。

王定宇指出，能不計投資報酬率的國際投資他國基礎建設，只有中國那個在全球用各國債權影響各國主權的「一帶一路」了，白營主張不用特別預算，改用年度預算處理，重點在這三案都沒有經過科學評估，沒有經過委員會細緻討論，何況以若十年的年度預算支付傅崐萁這三大錢坑，平均每年約2500億（這其實是嚴重低估），台灣每年總預算2兆八千億，全部公共建設年度預算（公務預算+營業基金+非營業特種基金，不含特別預算）約5042億，交通建設（公務預算+營業基金+非營業特種基金，不含特別預算）約1300億，這意味台灣其他21縣市未來十年的公共工程，每二元至少就要給傅崐萁指定項目一元，若僅算交通建設，就算是全部給傅崐萁，還差了一大半，這種預算分配，全台民眾贊成嗎？這個叫預算排擠，全部放在這三個錢坑。

王定宇續指，傅崐萁說預算有設上限天花板，不會亂花，他沒說的是在傅崐萁版自己花東快第七條就寫著「…以2500億為限，必要時得酌增減…舉債不設上限」，所以天花板是浮動的，中國國民黨傅崐萁這三個錢坑案，在委員會只花10分50秒，就被人數優勢的藍白送出委員會（又是黑箱），沒有可行性分析、沒有綜合規劃、沒有風險評估、沒有效益評估，就要限政府十年內，在充滿破碎帶和斷層的花東蓋高速鐵路、花東快鐵、打通中山山脈，這真的是在給「一條安全回家的路」？

王定宇直言，看看中國國民黨哪些立委支持這樣的錢坑法案，看看民眾黨是否用「不舉」來支持這樣的錢坑法案，傅崐萁今天表示：「花東三法是法律案不是預算案，沒有違反憲法第70條的疑慮！根據釋字391，國會本來就可以提出建議！」但是大法官釋字391理由書明白寫著，「在預算案之外，以委員提案方式為增加支出之提議，既涉及施政內容之變動與調整，易導致政策成敗難矣歸屬，尚非憲法所許」，支持錢坑法案的藍白立委，讀書識字真的不犯法啊！

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