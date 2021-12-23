王力宏事件燒到小豬？ 花蓮跨年邀羅志祥 議員質疑「影響青少年價值觀」

羅志祥將與周湯豪、陳勢安唱跨年夜壓軸。（縣府提供）

2021/12/23 20:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕藝人王力宏被妻子李靚蕾發長文爆料私生活混亂，人設徹底崩壞，這把火也燒到即將在花蓮跨年演唱會「復出」的小豬羅志祥。花蓮縣議員楊華美今天在議會指出，有民眾陳情，跨年請到的偶像羅志祥，可能影響青少年價值觀，但民眾打電話去縣府，卻得到「名單是電視台決定」回應，認為縣府是出資的主辦單位應妥為把關！對此縣府秘書長張逸華說，民眾意見縣府非常重視，將彙整各方意見、並與業務單位、三立電視台研議後，明天將會有正式回應。

外婆住在花蓮的藝人羅志祥，去年被前女友指控約砲、私生活不檢，沈寂好一陣子，今年受邀在「花蓮太平洋觀光節」復出，本月31日跨年夜將與周湯豪、陳勢安等藝人唱壓軸；花蓮縣政府也在17日發布「2021-2022花蓮太平洋觀光節」跨年名單，打出「全台最強跨年夜」口號，宣傳海報還把羅志祥擺在最顯眼位置，縣府的宣傳新聞稿中也強調：「歷經風波後復出的亞洲天王羅志祥」、「小豬特別把最重要的復出秀，獻給家鄉花蓮」。

然而受到王力宏事件影響，花蓮跨年邀羅志祥，不但在社群網站上被花蓮網友酸「花蓮跨年今年邀羅志祥，明年邀王力宏？」、「是沒有別的藝人可以邀」？「為什麼有小豬卻沒有王力宏，要大集合啊」，就連台中市議員賴佳微也在臉書酸：「羅志祥這樣熱愛多人運動的貨色，也能迅速一年內在花蓮的跨年演出？」；也有地方媽媽說「沒辦法接受小孩去看羅志祥演出」。

無黨籍花蓮縣議員楊華美說，花蓮縣政府主辦6天6夜跨年，參加對象除了觀光客、更受到許多花蓮青少年的期待，但王力宏事件發生後她接獲民眾陳情，跨年藝人邀請「品德有爭議」藝人並不妥當，會讓青少年產生錯誤的價值觀；楊華美提到，陳情民眾有打電話找縣府反應，但縣府身為主辦單位，卻推說「名單是電視台決定、不是縣府」，試問主辦單位不能決定，有可能嗎？希望縣府把關，該換人就換人。

被問到王力宏事件可能對羅志祥在花蓮演出的影響，花蓮縣政府秘書長張逸華說，縣府對民眾意見非常重視，縣府也在審慎評估中，將再彙整各方意見、與三立電視台方面進一部討論後，最快明天會在議會說明。縣府內部不具名人員表示，羅志祥是花蓮子弟，縣府17日發布晚會藝人名單時，王力宏尚未被爆料，第一時間也無負面反應，但王力宏案滾雪球般爆炸也令人無奈，據了解電視台的藝人名單也有分等級，名單「有機會調整」。

花蓮太平洋觀光節今年跨年演出，邀請小豬羅志祥演出，結果邀請名單剛發布，就碰到王力宏事件遭波及。（花蓮縣政府提供）

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