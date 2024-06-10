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德籍教授遊太魯閣失聯 親人赴花蓮DNA建檔盼尋獲

57歲德籍男子Ralf Klaunitzer3月26日到花蓮太魯閣旅遊後失聯迄今，親人到新城警分局進行DNA建檔。（圖由民眾提供）

57歲德籍男子Ralf Klaunitzer3月26日到花蓮太魯閣旅遊後失聯迄今，親人到新城警分局進行DNA建檔。（圖由民眾提供）

2024/06/10 08:58

〔記者王錦義／花蓮報導〕57歲德籍男子Ralf Klaunitzer3月26日到花蓮太魯閣旅遊後失聯迄今，警方透過其手機定位，發現他4月3日強震前都在天祥地區，但警方持續在沿線熱門步道、景點找尋未果，Klaunitzer的親人昨抵達到太魯閣祈禱，期盼能平安返家，警方則採集其口腔黏膜、DNA建檔。

Ralf Klausnitzer親人昨到新城分局接受口腔黏膜DNA採集，並到太魯閣閣口、砂卡礑步道東端入口等處，並在太魯閣國家公園管理處前進行祈禱儀式，祈願能平安返家，之後搭火車離開。

50多歲的Ralf Klausnitzer是一名學者，3月到淡江大學演講，離台前到花蓮旅遊，3月26日搭乘302公車前往太魯閣國家公園，自3月29日起失聯。警方指出，Ralf Klausnitzer金髮、戴眼鏡，身高約170公分，身形偏瘦，3月25日搭車到花蓮旅遊，隔天早上穿著黑色T恤和天藍色及膝短褲，搭乘台灣好行前往太魯閣遊玩，26日當天約上午9時抵達天祥站，後來卻音訊全無。

警方震後連日赴天祥地區山莊、工寮、空屋、綠水步道、文山溫泉、白楊步道等處景點，找尋Klaunitzer均未果，訪查轄區旅宿業者也無所獲。花蓮縣消防局長吳兆遠曾在縣議會答詢指出，德籍男子3月29日就失聯，並未列入0403地震災害失聯名單中；警方於0403地震後，多次在太魯閣天祥一帶步道等可能景點搜尋，至今皆無所獲。

57歲德籍男子Ralf Klaunitzer3月26日到花蓮太魯閣旅遊後失聯迄今，親人到新城警分局進行DNA建檔。（圖由民眾提供）

57歲德籍男子Ralf Klaunitzer3月26日到花蓮太魯閣旅遊後失聯迄今，親人到新城警分局進行DNA建檔。（圖由民眾提供）

57歲德籍男子Ralf Klaunitzer3月26日到花蓮太魯閣旅遊後失聯迄今。（圖由民眾提供）

57歲德籍男子Ralf Klaunitzer3月26日到花蓮太魯閣旅遊後失聯迄今。（圖由民眾提供）

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