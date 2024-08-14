台科大新竹校區工程停擺2年半 經費加碼拚年底重新發包

國立台灣科技大學新竹校區二期工程停擺逾2年半，迄今毫無動靜，引發地方關切。（記者廖雪茹攝）

2024/08/14 22:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立台灣科技大學新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施暨先進產學中心新建工程，2020年5月動土後，遭遇疫情加上缺工，2021年底停工迄今，校方與原施工廠商終止契約，增加工程預算，預計明天（15日）會將重新招標文件上網公開閱覽，力拚今年底前順利重新發包。

台科大新竹校區位於竹北市福興路與縣政九路口，占地約7公頃，校方在取得校地後，2015年完成1棟前瞻研發中心，研發團隊進駐開辦高階科技研發碩士學位學程（EMRD在職專班），加強與新竹科學園區廠商產學合作的連結；爾後再投入約5億計畫總經費，興建先進產學中心、國際書院及整體校園公共設施。

2期工程歷經多次流標終於決標，2020年5月開工，原訂2022年8月完工，但2021年底突然工程停擺，迄今工區毫無動靜，引發地方關切。

校長顏家鈺說，3年前疫情肆虐，加上台積電新建工程搶工，新竹地區營建業缺工成本暴增等因素，前廠商進度落後持續擴大做不下去，經校方輔導改善無效，只好終止契約。學校依照政府採購法及契約規定程序辦理，刊登政府採購公報並沒收履約保證金及預付款還款保證，同時籌備重新招標，重新招標案已獲教育部審核通過，目前積極作業中，希望年底前能夠標出，順利的話，預計2026年底完工。

停擺的二期工程中，先進產學中心興建到2樓結構體已完成，國際書院大樓興建到1樓。由於延宕多時，待工程重新發包後，已局部興建的建築物，會請技師公會專業團隊檢視評估，視鑑定結果進行結構補強或部分拆除重做，以確保結構安全。

台科大說，學校致力發展應用研究型大學。新竹校區整體規劃，先進產學中心大樓完工後，預計由台科大產學創新學院、工業4.0中心及新穎薄膜材料研究中心等校級中心進駐使用；國際書院大樓則是規劃餐廳、教室、閱覽室、研究辦公室及可容納500床的師生住宿空間，完成後提供本地生及國際生間的共同學習場域，打造成為全英語授課環境的專業及通識教育基地。

國立台灣科技大學新竹校區國際書院大樓及整體校園公共設施暨先進產學中心新建工程，2020年5月動土後，遭遇疫情加上缺工，2021年底停工迄今。（記者廖雪茹攝）

台科大新竹校區2015年完成1棟前瞻研發中心，研發團隊進駐開辦高階科技研發碩士學位學程（EMRD在職專班）。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法