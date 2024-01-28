父女超商吃宵夜被毒蟲誤認 國小女目睹父遭砍傷手腳警逮5嫌

34歲龔姓男子懷疑女友與其他男人外出喝酒，醋勁大發，撂友人砍傷無辜男子，警方將龔男等5嫌逮捕到案。（警方提供）

2024/01/28 11:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕34歲龔姓男子懷疑女友與其他男人外出喝酒，一時醋勁大發，撂3名友人到場，把走在巷弄的聶姓父女誤認為女友和其他男人，分持2把兇刀狠心砍殺，在聶男的女兒面對，將其父親砍到手筋和腳筋都砍斷，才驚見認錯人；警方火速在新北、基隆、桃園等地把龔男等5嫌逮捕到案，全案依刑法殺人未遂罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦，消除地方傳出「無差別」犯案的恐慌！

經查，無辜受害的聶男是來自花蓮的原住民，離鄉背井來到新竹縣湖口鄉謀生，擔任貨車司機，沒想到帶著僅國小高年級的女兒外出到超商吃宵夜，竟遭一群毒蟲誤認而被砍傷，右手和右腳傷勢深可見骨，目前仍住院治療中。

新湖警分局表示，24日深夜23時45分許接獲報案，一名42歲聶姓男子負傷躲避於超商內，事發因不明原因遭人持刀砍傷，犯嫌傷人後隨即逃離現場，傷者經119救護人員送醫後傷勢穩定，無生命危險。分局受理後，與警察局刑警大隊共組專案小組火速查辦，並報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。

經專案小組擴大調閱監視器，分別於26、27兩晚，在新北金山、基隆市、桃園大溪及國道1號湖口交流道南下匝道，將涉案龔姓主嫌、39歲周姓男子、36歲丁姓女子、32歲陳姓男子、以及龔男女友30歲張姓女子等3男2女全數逮捕到案。現場並查獲龔嫌持有大麻（約5公克）、安非他命吸食器、凶刀2把及做案衣服。

專案小組初步調查，龔嫌懷疑女友與其他男人外出喝酒，心生不滿，便叫友人（周、陳2男及丁女）一起前來案發處，見巷弄內有1男1女走近，誤以為女友與他人，遂分別持2把兇刀砍殺對方。

新湖警分局呼籲，民眾遇事應理性處理，切勿使用暴力，治安工作不容挑戰與破壞，如有暴力不法情事，一律嚴正執法依法從嚴究辦，本案迅速偵破讓縣民鄉親安心，治安不容挑釁。

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警方查獲龔嫌持有大麻（約5公克）、安非他命吸食器、凶刀2把及做案衣服。 （警方提供）

新竹縣警方火速在新北、基隆、桃園等地把龔男等5嫌逮捕到案，全案依刑法殺人未遂罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦，消除地方傳出「無差別」犯案的恐慌！ （警方提供）

聶姓男子24日深夜在湖口營區附近原因不明被砍傷。（取自臉書社團「我是湖口人」）

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