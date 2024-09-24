搜救犬國際檢測場地 竹市啟用

北台灣首座「災害搜救犬IRO國際評量檢測場地」在竹市啟用。（竹市消防局提供）

2024/09/24 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府昨於搜救犬訓練場辦理「災害搜救犬國際評量檢測場地」啟用儀式，此次評測邀請國際審查員村瀨英博擔任裁判官，全國共計有九個縣市（含民間單位）廿六支隊伍帶著搜救犬到竹市參加評量檢測，市府期勉選手們取得佳績，共同提升災害搜救犬支援救災能力。

搜救犬通過世界最難救援認證

為提升搜救犬評量檢測場地及模擬搜索情境多元化，竹市府動用九十六萬元辦理場地優化，並首次主辦「搜救犬國際評量檢測」，目前竹市有三隻搜救犬支援救災服務、四隻搜救犬培訓中，竹市六年前開始培訓搜救犬，領犬員溫智欽、黃國峰及搜救犬CLAY四日在芬蘭的搜救犬世界盃錦標賽，於全球四十四支參賽隊伍中獲得「搜索測驗」第三名；竹市搜犬訓練場於去年底啟用，為消防署及高雄市外第三個且是北台灣唯一專用訓練場，市府感謝科管局無償撥用訓練場址，讓竹市及北台灣的領犬員及犬隻們多了一個完善的訓練場地。

消防局長李世恭表示，搜救犬受過專業訓練，專門執行搜索各式災害中受困民眾的任務，竹市搜救犬CLAY、HENIN都是最高階認證搜救犬，從培訓開始一路通過認證，去年通過世界最難的搜救犬救援任務能力認證，在國內僅有十隻最高階認證搜救犬中，新竹市就培訓出兩隻。

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