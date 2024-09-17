為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹市

遭中風臥床九旬翁抓打 印尼女看護竟半夜落跑回國

印尼女看護不顧臥病在床老翁，半夜落跑回國，被依遺棄罪判刑。 （記者蔡彰盛攝）

印尼女看護不顧臥病在床老翁，半夜落跑回國，被依遺棄罪判刑。 （記者蔡彰盛攝）

2024/09/17 16:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕印尼女看護哈妮卡5年來，負責在新竹縣照顧中風臥病在床的九旬老翁，不料哈妮卡因家中有事，竟在未通知雇主情況下，半夜搭機落跑回印尼，事後返國，法官發現她曾遭老翁抓打，身心受驚嚇與創傷，最後依遺棄罪判刑6月。

法官調查，33歲印尼籍女子哈妮卡為合法來台家庭看護工，108年9月起受僱於陳女，負責在新竹縣竹北市照護陳父，係依契約應對陳父為扶助及保護義務之人。哈女明知陳父已屆90餘歲高齡，因中風長期臥病在床，行動不便且無表達能力，需以鼻胃管進食維生並仰賴他人全日照護，如無人在旁照護，恐發生生命危險，竟於去年3月1日深夜，將陳父獨自留在房間，自己攜帶行李搭機離境。 隔天早上陳女前往探視時，發現父親獨自在家，經報警而查悉上情。

法官審酌哈女應聘來台擔任家庭看護工，竟違背看護契約義務，在未聯絡通知陳女亦未待第三人到場接替照顧陳父情形下，即逕自收拾行李離開，留置本須24小時專人全職照顧、無自救力之被害人獨處屋內，未為被害人生存所必要之扶助、保護，致生危害於被害人生命、身體。

新竹地院法官認為，哈女係外國人，隻身來台從事辛勤勞碌看護工作，且本案係照顧臥病在床、行動不便且聽力重度殘障之被害人，亦確實甚為辛苦，而其工作期間更曾遭陳男抓、打，堪認其身心確受到不少驚嚇與創傷；再者，考量其犯罪動機係因印尼家裡有事需離開，始一時衝動而未顧及後果，最後依犯違背契約而遺棄罪，處有期徒刑六月，得易科罰金，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
調薪家事移工逃逸可解？勞動部調查：逾5成雇主早已調薪最高至2.3萬元
2022/08/10 16:52

調薪家事移工逃逸可解？勞動部調查：逾5成雇主早已調薪最高至2.3萬元
基市府未落實訪視害移工遭通緝犯雇主性侵 洪申翰喊話謝國樑：別再鞠躬了
2024/08/02 15:17

基市府未落實訪視害移工遭通緝犯雇主性侵 洪申翰喊話謝國樑：別再鞠躬了
impression

林口2千坪基地 竹城日和Q3登場

勞動部拍板 今起新聘及續轉聘家事移工月薪調高為2萬元
2022/08/10 15:12

勞動部拍板 今起新聘及續轉聘家事移工月薪調高為2萬元
移工雇主不可片面調降薪資至2萬 最重廢止聘僱許可
2022/08/11 14:10

移工雇主不可片面調降薪資至2萬 最重廢止聘僱許可
新竹市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播