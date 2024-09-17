遭中風臥床九旬翁抓打 印尼女看護竟半夜落跑回國

印尼女看護不顧臥病在床老翁，半夜落跑回國，被依遺棄罪判刑。 （記者蔡彰盛攝）

2024/09/17 16:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕印尼女看護哈妮卡5年來，負責在新竹縣照顧中風臥病在床的九旬老翁，不料哈妮卡因家中有事，竟在未通知雇主情況下，半夜搭機落跑回印尼，事後返國，法官發現她曾遭老翁抓打，身心受驚嚇與創傷，最後依遺棄罪判刑6月。

法官調查，33歲印尼籍女子哈妮卡為合法來台家庭看護工，108年9月起受僱於陳女，負責在新竹縣竹北市照護陳父，係依契約應對陳父為扶助及保護義務之人。哈女明知陳父已屆90餘歲高齡，因中風長期臥病在床，行動不便且無表達能力，需以鼻胃管進食維生並仰賴他人全日照護，如無人在旁照護，恐發生生命危險，竟於去年3月1日深夜，將陳父獨自留在房間，自己攜帶行李搭機離境。 隔天早上陳女前往探視時，發現父親獨自在家，經報警而查悉上情。

法官審酌哈女應聘來台擔任家庭看護工，竟違背看護契約義務，在未聯絡通知陳女亦未待第三人到場接替照顧陳父情形下，即逕自收拾行李離開，留置本須24小時專人全職照顧、無自救力之被害人獨處屋內，未為被害人生存所必要之扶助、保護，致生危害於被害人生命、身體。

新竹地院法官認為，哈女係外國人，隻身來台從事辛勤勞碌看護工作，且本案係照顧臥病在床、行動不便且聽力重度殘障之被害人，亦確實甚為辛苦，而其工作期間更曾遭陳男抓、打，堪認其身心確受到不少驚嚇與創傷；再者，考量其犯罪動機係因印尼家裡有事需離開，始一時衝動而未顧及後果，最後依犯違背契約而遺棄罪，處有期徒刑六月，得易科罰金，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

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