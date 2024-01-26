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竹市府擬與棒球場統包商終止契約 議會多數黨團支持更換人工草皮

新竹市府擬與棒球場統包商終止契約，市議會多黨團支持採人工草皮方式更換。市議會棒球場監督小組前後任召集人黃美慧（左一）與吳旭豐（左二）也出席記者會。（記者洪美秀攝）

新竹市府擬與棒球場統包商終止契約，市議會多黨團支持採人工草皮方式更換。市議會棒球場監督小組前後任召集人黃美慧（左一）與吳旭豐（左二）也出席記者會。（記者洪美秀攝）

2024/01/26 13:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安今天召開記者會說明棒球場改善工程進度，稱將與廠商終止契約，後續會採人工草皮方向重鋪球場，對市府的說法，市議會棒球場監督小組召集人吳旭豐今天出席記者會時強調，棒球場的改善真的拖太久了，認為市府的作為不符合市民期待，呼籲市府趕緊處理，並支持朝人工草皮方向重鋪改善。

另時力黨團市議員林彥甫表示，樂見市府終於硬起來要處理棒球場工程的營造廠商，如巨佳沒有能力或不願積極改善球場，同意儘早更換有專業的廠商，讓球場改善能一次到位。

林彥甫說，光是更換營造廠商還不夠，專案管理廠商同樣重要。黨團在高虹安上任後就建議要更換專案管理單位，結果拖到現在市府還是不願意來撤換，呼籲高虹安應儘速對外說明原因。

市議會新聯線政團也發佈新聞稿稱棒球場再曝嚴重公安疑慮，要求高虹安市府團隊妥善修繕，並依法嚴辦究責相關責任，給全體市民一個交代。並要求市府在第三方公正單位確認安全無虞之前，不能貿然開放。另針對改善工程拖延，市府應考慮自行招標入場改善，並向廠商追償相關費用，並建議將天然草皮換成人工草皮。

國民黨團市議員吳旭豐表示，棒球場從2022年7月20日停工後，至今已超過1年多了，但至今仍無改善進度，且市府也傾向與統包商終止契約，強調棒球場不是林智堅的，也不是高虹安的，呼籲市府應針對棒球場問題趕緊提出改善計畫，他也認同市府公開所有資訊，供市民檢視及議會監督，並支持朝人工草皮方向更換球場草皮，以確保公共安全。

新竹市府擬與棒球場統包商終止契約，市議會多黨團支持採人工草皮更換。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市府擬與棒球場統包商終止契約，市議會多黨團支持採人工草皮更換。（資料照，記者洪美秀攝）

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