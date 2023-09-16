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竹塹特產節米粉摃丸篇活動 展現竹市在地特產

新竹市府舉辦的竹塹特產節米粉摃丸篇活動，展現竹市在地特產，吸引不少民眾來參加品嚐美食。（記者洪美秀攝）

新竹市府舉辦的竹塹特產節米粉摃丸篇活動，展現竹市在地特產，吸引不少民眾來參加品嚐美食。（記者洪美秀攝）

2023/09/16 18:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕2023竹塹特產節-米粉摃丸篇今明兩天登場，雖米粉公會退出此活動，現場仍有不少在地品牌的攤位參與，周邊也規劃市集攤位，趣味活動、黏土DIY、竹塹特產饗宴與大胃王比賽，其中大胃王比賽是活動高潮，吸引不少民眾圍觀及加油。

市府表示，今年竹塹特產節首先以米粉、摃丸做為主角，同時也是外縣市遊客對新竹特產的第一印象，並透過風廚師團隊設計創意菜品，提升米粉摃丸的料理口感層次，更為傳統美食注入新生命。

今年的特產節攤位除米粉摃丸，還有新竹十大伴手禮，都是在地業者用心經營並具有豐富特色的產品，不少民眾在初秋微涼之際，走入新竹的舊城區，享受在地美食佳餚。

市府表示，除特色美食，現場也有米粉即食包體驗，還有草地舞台區，有氣球表演及音樂演唱，還有環保局設立宣導攤位，提供循環餐具100組現場租借服務，呼籲民眾自備個人餐具，減少廢棄物的產生。

其中最吸引民眾圍觀的是大胃王比賽，參賽者必須在限定的5分鐘內吃掉業者準備的米粉和摃丸和各種特產點心，不少喜歡吃米粉摃丸的民眾開心參賽，一旁民眾也為參賽者加油，也成為竹塹特產節的活動高潮，最快吃完者取前3名，可獲得業者贊助的米粉摃丸當獎品。

新竹市府舉辦的竹塹特產節米粉摃丸篇活動，展現竹市在地特產，其中大胃王比賽，參賽者必須在五分鐘內吃完業者準備的米粉摃丸和點心，最快吃完者獲勝，也能得到業者贊助提供的米粉摃丸。（記者洪美秀攝）

新竹市府舉辦的竹塹特產節米粉摃丸篇活動，展現竹市在地特產，其中大胃王比賽，參賽者必須在五分鐘內吃完業者準備的米粉摃丸和點心，最快吃完者獲勝，也能得到業者贊助提供的米粉摃丸。（記者洪美秀攝）

新竹市府舉辦的竹塹特產節米粉摃丸篇活動，展現竹市在地特產，其中大胃王比賽，參賽者必須在五分鐘內吃完業者準備的米粉摃丸和點心，最快吃完者獲勝，也能得到業者贊助提供的米粉摃丸。（記者洪美秀攝）

新竹市府舉辦的竹塹特產節米粉摃丸篇活動，展現竹市在地特產，其中大胃王比賽，參賽者必須在五分鐘內吃完業者準備的米粉摃丸和點心，最快吃完者獲勝，也能得到業者贊助提供的米粉摃丸。（記者洪美秀攝）

新竹市府舉辦的竹塹特產節米粉摃丸篇活動，展現竹市在地特產。（記者洪美秀攝）

新竹市府舉辦的竹塹特產節米粉摃丸篇活動，展現竹市在地特產。（記者洪美秀攝）

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