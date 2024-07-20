騎YouBike如騎波浪板 竹市議員稱香山區人行道凹凸不平

騎YouBike在人行道像騎波浪板人行道，新竹市議員林盈徹稱香山區很多人行道都凹凸不平，且危機四伏，若發生跌倒意外，恐又衍生國賠事件。（林盈徹提供）

2024/07/20 17:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員林盈徹表示，最近香山區中華路4段到6段正在進行道路環境改善工程，但車道縮減及工程施工影響通行已讓香山人不滿，沒想到近期又有居民反映稱，香山區的人行步道像極限運動波浪板一樣，讓行人通行或家長推育嬰車充滿高難度，且凹凸不平情形讓要歸還YouBike自行車的車友嘆比平面車道更充滿挑戰，有如騎越野車般，危機四伏。

林盈徹也提到，這個波浪板人行步道路段位在中華路5段208巷口，他已向市府反映，但在未改善前，提醒民眾行行經這路段要注意安全，他也憂心像這樣的「波浪版」人行道，不知道還有多少？並提到去年，就反映市府中華路五段、牛埔路全國電子及思夢樂旁等路段人行道應改善，但至今無下文。

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市府工務處表示，有關中華路五段208巷口人行道凹陷不平整，經查是慈濟團體施做私人停車場工程時，因線路經過人行道不慎將人行道鋪面破壞。工務處已通知維護工程開口廠商先擺設安全警示錐，並通知慈濟團體儘速派工改善復原，以維護用路人安全。

另，工務處也會盤點人行道鋪面平整度，列為即時檢修重點工作，並持續爭取中央經費，針對老舊破損路段辦理改善。

林盈徹也提到，像是候車亭周邊的道路與人行道也都需要改善，但至今1年多過去了，香山地區的人行道依然未改善，呼籲市府盡速盤點及規畫改善期程，給香山區居民平整舒適的人行步行空間。

騎YouBike在人行道像騎波浪板人行道，新竹市議員林盈徹稱香山區很多人行道都凹凸不平，且危機四伏，若發生跌倒意外，恐又衍生國賠事件。（林盈徹提供）

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