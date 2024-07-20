竹市光華國中法拉第單車環島跳島 國中生揚帆出發領略台灣海洋與古城韌性

新竹市光華國中法拉第單車環島及跳島之行，一群10幾歲的國中生體驗台灣古城與海洋之美，展現韌性及學習克服困難。（學校提供）

2024/07/20 12:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市推動法拉第少年單車環島的校長林茂成，今年再度帶著32名光華國中學生，展開14天的單車環島學習之旅，學生除騎單車環島，也在澎湖的澎湖灣學開帆船，學習風向與風力的計算，每個學生都是水手。

林茂成說，今年法拉第少年的主題是航海與古城，因台灣是海洋國家，有學生體驗開帆船後，聽著海浪的聲音，還改變志向希望當水手，更從開船經驗中脫胎換骨，學會挑戰與克服困境。

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林茂成說，光華的法拉第少年從7月14日出發後，一路往南騎到嘉義布袋，再從布袋搭快艇到澎湖，展開14天的單車跳島學習，預計28日回到學校，學生到澎湖後，幾乎每天都騎70公里以上的單車，並到安全的澎湖灣學習開帆船，體驗歌手潘安邦所唱的「外婆的澎湖灣」。

林茂成說，學生開帆船到望安離島的將軍嶼，在船上大家都是水手，有人掌舵，有人拉帆，有的要看風向及計算風力與風帆角度，所有學生都是水手，透過團隊合作洋帆前進，聽著海浪聲，在安全防護下跳水，感受海水與海浪的拍打，有學生在開帆船聽著海浪聲後說，未來想當船長，因為海浪的聲音比學小提琴更令人著迷。

林茂成說，學生很幸運，在澎湖灣的帆船上還可欣賞澎湖花火節璀璨的煙火，除震撼也感受到海洋的魅力，這樣的學習與體驗都不是課本教的，學生用汗水腳踩單車感受土地的熱氣與味道，用雙手開帆體驗海水與皮膚熾熱的跳動，這樣的經驗真的不容易。

林茂成說，今年的主題以航海與古城相伴為主，學生從澎湖馬公古城跳島騎到高雄鳳山古城，今天則會騎到屏東車臣古城，接下來也會往東部騎到宜蘭再到淡水紅毛港古城，透過古城與海洋的相遇，讓學生挑戰困難及學習勇敢，即使晚上睡覺沒冷氣，即使休息就是躺在學校教室地板，即使騎車衣服濕透了，仍咬牙撐過大地的考驗，看見台灣土地的美好與韌性。每晚的心得寫作，學生也有寫不完的心情，且珍惜手寫的溫度與筆感。

林茂成說，接下來可能有颱風靠近，學生正可藉此體驗風雨前進的感受，但他與6個隨行老師一定會保護學生的安全，平安回到學校，相信航海與古城的相遇，能讓14及15歲的孩子脫胎換骨，蛻變為勇敢的海洋之子。

新竹市光華國中法拉第單車環島及跳島之行，一群10幾歲的國中生體驗台灣古城與海洋之美，更學習開帆船，聽海浪聲當水手。（學校提供）

新竹市光華國中法拉第單車環島及跳島之行，一群10幾歲的國中生體驗台灣古城與海洋之美，還在澎湖的澎湖灣看到花火節璀璨的煙火。（學校提供）

新竹市光華國中法拉第單車環島及跳島之行，一群10幾歲的國中生體驗台灣古城與海洋之美，更在澎湖的澎湖灣學習開帆船。（學校提供）

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