違建牌樓「長高變大」 竹市府挨批包庇

新竹市護港宮牌樓違建曾自拆僅剩兩根柱子。（取自Google地圖）

2024/07/20 05:30

前市府時期護港宮自拆 現又續建 民眾疑有民代關說 市府︰開罰兩次將強拆

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市讀者投訴指稱，位在海山里的護港宮牌樓，在前市府時期被檢舉占用市有地且是明顯違建後，由護港宮自行拆除，牌樓當時只剩兩根柱子，沒想到市長高虹安上任一年半後，原本拆除的牌樓違建竟長高又變大，質疑是市府官員包庇及縱容，才讓違建又蓋起來，更擔憂此牌樓就位在西濱公路旁，恐影響車輛行車視線及交通安全，同時質疑可能有人謀不臧，才不見市府拆除。

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西濱公路旁 恐影響行車視線

市府表示，過程中市府有要求停工並開罰，但護港宮違建牌樓雖停工，事後又悄然復工並拒收公文，以致目前仍有續建情形，市府決定強制拆除護港宮占用道路的大型違章牌樓。

讀者投訴稱，護港宮的牌樓違建在前市府時期就已拆掉剩兩根柱子，沒想到高虹安上任竟放任違建繼續蓋，大剌剌挑戰市府公權力，質疑市府可能因有民代關說壓力，才讓牌樓違建悄悄長高又變大。

市府表示，竹市護港宮二○二二年二月起在海山港路與西濱路口違規施作大型牌樓，經民眾檢舉是占用公有土地的違章建築，經違章建築查報認定在案。經市府查報排定拆除後，護港宮曾在二○二二年四月十三日切結自行拆除，並在當年五月自行拆除橫向鋼梁，但原地仍留下違章牌樓柱體。去年九月間該違章牌樓又開始重新施作橫向鋼梁，違建事實明確。

市府︰占用市有地 向警方檢舉

都發處表示，因此案違建是占用市有土地，市府去年十月起要求限期改善，去年十一月及十二月分別裁罰三萬元及十五萬元罰鍰，後續將依市區道路條例規定持續開罰，並向警察局檢舉竊占公有土地。

都發處強調，市府已依法行政進行裁罰，占用人若今年七月卅一日前未自行拆除，市府八月一日起就會進場執行強制拆除。

現在牌樓又續建「長高變大」，讀者投訴質疑市府包庇。（民眾提供）

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