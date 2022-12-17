新竹市感恩晚會不畏寒流開唱 ，市府團隊與市民齊聚點亮幸福

新竹市府今晚舉行感恩晚會，民歌手葉佳修上台開唱，現場仍吸引不少歌迷到場參與，展現熱情與活力。（記者洪美秀攝）

2022/12/17 22:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府舉辦的感恩晚會演唱會今晚不畏寒流來襲，在市府前熱力開唱，上千名民眾齊聚聽歌看表演，包括民歌手葉佳修、華語歌手萬芳及搖滾樂團八三夭、超人氣偶像天團Ozone以和金曲歌手許富凱等人輪番上台，嗨翻整晚，即使低溫微雨，仍不減民眾熱情。

25日將交下市長職務的代理市長陳章賢說，感謝市民這8年來的陪伴，他提到，這8年來，在前市長林智堅、副市長沈慧虹帶領下，市府團隊完成許多夢想，包括進擊的公園、步行城市、微笑水岸、動物園、新竹公園和兒童醫院、公道三道路開通等不可能的任務，更帶給市民城市光榮感，期盼新竹的進步不會停歇，偉大的城市能繼續向前。

陳章賢並感謝市民給林智堅市府團隊機會，建設這座年輕古城，強調新竹這幾年的與進步，是一群人努力打拼累積的成果，新竹市從過去是座「被路過的城市」，蛻變成一座創新、宜居、永續的幸福城市。

今年的感恩晚會也結合祈福儀式，邀請主教及牧師一同為市民、為新竹市送上祝福。感恩晚會演唱會也邀請民歌手、金曲歌手和流行偶像樂團表演開唱，其中民歌手有凃佩岑、葉佳修、許景淳、殷正洋等代表人物。

金曲歌手有許富凱、曹雅雯、萬芳，偶像團體包括新竹創作才子廖柏雅、偶像天團Ozone以及搖滾樂團八三夭，共10組藝人熱力輪番開唱，即使寒流來襲，冷風微雨不斷，參加民眾圍著圍巾、戴著手套及穿著雨衣，也要力挺喜愛的歌手，展現歌迷的熱情活力

新竹市府今晚舉行感恩晚會，現場仍吸引不少歌迷到場參與，展現熱情與活力。（記者洪美秀攝）

新竹市府今晚舉行感恩晚會，市府團隊由代理市長陳章賢帶領細說這幾年的施政成績，期許新竹市持續成為進步的幸福城市。（記者洪美秀攝）

新竹市府今晚舉行感恩晚會，市府團隊由代理市長陳章賢帶領細說這幾年的施政成績，期許新竹市持續成為進步的幸福城市。（記者洪美秀攝）

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