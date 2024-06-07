嘉縣校園傳老師體罰學生 校長涉隱匿

嘉義縣驚傳某國小代理老師霸凌學生事件，受害學生身心受到重創需服藥改善。（民眾提供）

2024/06/07 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣某國小傳出不當體罰事件，一名五年級女童因為數學成績不佳，遭陳姓女代理老師以熱熔膠打手心、跪著上課、打臉及敲頭，導致女童做惡夢、畏懼上學，到身心科就診服藥；事發後，校長被舉發涉嫌隱匿體罰事件，以及霸凌校內老師，縣府教育處已啟動調查，追究責任。

多位老師另控訴 校長霸凌老師

縣議員詹琬蓁昨在縣議會定期會質詢校園霸凌案件，要求縣府檢討校長遴選、教師聘用制度；縣長翁章梁表示，校園霸凌零容忍，日前邀集全縣校長再次重申，絕不允許不當體罰，要求校長負起責任，確實掌握校內動態。

受害女學生家長說，女兒眼睛部位有血管瘤，影響視力及上課專注度，曾向陳姓女老師說明女兒狀況；去年十一月時女兒因做惡夢到身心科就診，醫生診斷為混合焦慮及憂鬱情緒障礙適應症，需服藥、定期追蹤。

家長表示，今年五月從其他家長口中得知，女兒長期被陳姓女老師體罰，詢問女兒竟大哭，要求不要跟老師說，否則「會死更慘」。

家長說，女兒只因數學考不好，老師就對她不當體罰，甚至辱罵「妳怎麼那麼笨，跟哥哥差好多」。

教育處責令校長請假 啟動調查

傳出代理老師不當體罰後，多位老師向縣府提出陳述書，稱校長隱匿包庇此體罰事件，未做校安通報，還要求教職員不得對外宣揚，並控訴校長藉權勢霸凌老師；該校長手機未接聽，無法得知其回應。

縣府教育處長李美華指出，五月十四日接獲家長檢舉並受理老師涉及體罰事件，已組委員會針對不當管教和老師反映校長情況進行調查，調查期間已責令校長請假。

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