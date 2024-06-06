嘉縣補助18校廚工薪資 營養午餐升級

永慶高中營養午餐。（記者林宜樟攝）

2024/06/06 05:30

午餐費近千萬回歸用於食材 每人每餐可提高5元至10元

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府自上月起，補助一般地區及非山非市地區等十八所國高中小學的廚工人事費九五五萬元，廚工薪資獲補助後，讓學生繳交的午餐費回歸用於食材，每人每餐可提高五元至十元，讓學生吃得更健康營養，昨天縣長翁章梁到永慶高中視察辦理情形，並在端午節前夕致贈禮品慰勞廚工的辛勞。

翁章梁表示，中央實施推動偏鄉學校中央廚房計畫，補助偏鄉學校廚工薪資和午餐餐費，提升偏鄉學校午餐品質；縣府考量一般地區及非山非市地區部分學校未獲補助，為消弭制度差異，照顧更多學童，今年編列一二○萬元經費改善午餐設備外，同時自上月起，補助十八所國高中小學廚工人事費九五五萬元，專款專用於廚工薪資，這項措施讓學生繳交的午餐費用，得以回歸到食材上，更能保障廚工生活、降低人員流動率。

增加水果、乳製品供應次數

縣府教育處長李美華說，廚工薪資原本是由學生所繳納的午餐費分擔，經調查後，全縣一般地區及非山非市地區中，有十八所學校礙於經費有限，需要補助，獲得補助後，學生繳交的午餐費回歸用於食材，增加水果、乳製品的供應次數等，大大提升午餐菜色品質。

43廚工 補助後月薪最高近33K

十八所學校分別為，永慶高中與水上、大林國中，以及太保、三和、福樂、安東、南新、朴子、祥和、水上、柳林、和睦、和興、社口、民雄、東榮、興中國小共四十三名廚工獲得薪資補助，補助後月薪最高可達三萬二八一○元。

永慶高中校長郭春松說，此措施提升午餐品質，學校現在每週增加提供兩次當令水果，持續供應各項附餐，如布丁、奶酪等，同時配合節慶或活動，結合時令食材供應粽子、月餅等美食；本學期學校更加購如蒲燒鰻魚等尚未供應過的食材，讓午餐菜色更豐富多元。

嘉縣補助18校廚工薪資，提高學生營養午餐食材費，讓學生吃得更健康營養。（記者林宜樟攝）

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