嘉義專勤隊追查失聯移工 還逮到肇逃通緝犯

嘉義縣專勤隊與警方查獲非法外來人口，還逮捕涉嫌肇逃通緝犯。（嘉義縣專勤隊提供）

2022/10/12 13:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊聯手嘉義縣警察局，日前兵分多路前往轄內偏遠地區廢棄工廠等處所，執行聯合查處，查獲12名非法外來人口，其中8名是失聯移工，還查獲3名非法雇主，更查獲1名非法外來人口是涉嫌肇事逃逸的通緝犯。

嘉義縣專勤隊循線前往轄內偏遠地區1處廢棄工廠勘查，該工廠鄰近區域人煙稀少，看似廢棄許久，經埋伏蒐證鎖定出入時間後，掌握多名外籍人士居住，聯手警方進行突襲，發現多名越南人在內吃飯聊天。

移民官詢問身分，越南人淡定謊稱是合法移工，移民官以「行動身分辨識設備」比對指紋查證身分，查出是失聯移工。失聯移工坦承藏匿該處四處打零工，1名今年涉嫌肇事逃逸的通緝犯，以為躲藏在廢棄工廠夠隱密，沒想到還是被查獲，全數帶回調查及收容，非法雇主將依違反就業服務法函送勞政主管機關裁罰。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，移民署強化外來人口安全管理，呼籲民眾千萬不要貪圖一時便利僱用來路不明的外來人口非法工作，違反就業服務法可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。民眾若是發現不法情資，可向嘉義縣專勤隊檢舉，電話05-3625162。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法