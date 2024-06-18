疑挖到遺址 台積電嘉科暫停工

台積電在嘉義科學園區的CoWoS廠挖掘到疑似遺跡。（嘉義縣府提供）

2024/06/18 05:30

5月底挖出繩紋陶片等遺跡 提報文資審議 啟動先建第二廠作業

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台積電在南部科學園區嘉義園區規劃建置兩座CoWoS先進封裝廠，第一座先進封裝廠五月動工，進行地質鑽探作業，五月底工地發現繩紋陶片、陶環等遺跡，依「文化資產保存法」規定暫時停工，並啟動先行興建第二座先進封裝廠作業。嘉縣文化觀光局表示，文資委員已現場勘驗，並召開文資審議會，審議委員原則同意進行搶救挖掘，後續將依文資法規定辦理。

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文資審議委員同意搶救挖掘

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局表示，目前施工的第一廠區域發現疑有文化遺址，六月初台積電向縣府提報文資審議，擬定維護計畫及監看計畫，施工部分調整施工動線等工序因應，並提出先興建第二廠計畫及申請建照等，南科管理局會全力協助，整體建廠時程應不會影響太大。

嘉義科學園區先前進行規劃整地時，也曾發現疑似考古遺址，去年底提出開發行為變更，調整公園用地位置，減少影響，已獲環評通過。嘉縣文觀局表示，針對嘉義科學園區發現疑似遺址，已召開文資審議會，決議無論敏感區或非敏感區，開發單位進行相關開發工程時，應每日全程施工監看。

建廠時程應不會影響太大

台積電在嘉義科學園區租下廿公頃土地規劃設置兩座先進封裝廠，第一座面積約十二公頃，預計二○二六年底完工，二○二八年量產，將創造三千個就業機會；熟悉園區開發工程人士指出，各地產業、科學園區在開發過程中挖掘到遺址並不罕見，如南科園區開發過程中就有多處考古遺址，後來還成立國立台灣史前文化博物館南科考古館；挖掘到的遺址若面積小，對建廠及開發時程影響輕微，若面積範圍大，可能就會影響建廠開發進度。

台積電在嘉義科學園區的第一座CoWoS廠目前暫停施工。（記者林宜樟攝）

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