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    捕「蜂」大作戰！彰警移民署包抄洗蔥工廠 抓45名非法「小蜜蜂」

    彰化警方與移民署包抄洗蔥工廠，狂抓45名以失聯移工為主的非法「小蜜蜂」。（彰化專勤隊提供）

    彰化警方與移民署包抄洗蔥工廠，狂抓45名以失聯移工為主的非法「小蜜蜂」。（彰化專勤隊提供）

    2022/09/23 08:40

    〔記者湯世名／彰化報導〕捕「蜂」大作戰！移民署彰化專勤隊與彰化縣警局會同國安單位，連日來兵分多路包抄以失聯移工為主的「小蜜蜂」，還在某洗蔥工廠與租屋處破門而入，正在酣睡的大批移工瞬間彈起四處逃竄，現場青蔥、水管、水花飛散，幹員們狂追逮人，最終共查獲45名失聯移工，全案依違反就業服務法函送彰化縣政府裁罰。

    移民署彰化縣專勤隊連日來以攔車方式包抄「小蜜蜂」，一舉查獲失聯移工17人及非法雇主與仲介各1人。深入追查發現，轄內仍有載運非法外來人口四處承攬臨時性工作的「小蜜蜂」，為遏止非法仲介歪風，持續派員勘查並掌握失聯移工居住處所及工作場所後，再次與彰化縣警察局員林分局、溪湖分局、和美分局、中區事務大隊科偵隊及彰化縣政府勞工處等相關單位組成「捕蜂大隊」，日前清晨破曉時分兵分三路出擊。

    兩組人分別前往租屋處埋伏查緝，令酣睡中的失聯移工措手不及；另一組人前往洗蔥工廠查緝，正準備上工的非法移工察覺移民署與警方到場瞬間彈起四處逃竄，現場青蔥、水管、水花飛散，幹員們飛奔抓人，當場查獲失聯移工10人，更有8人聞風唯恐遭查獲，主動至專勤隊投案。

    專勤隊統計，全案累計共計查獲非法失聯移工45人，有效打擊外國人在台灣非法工作及防堵疫情破口，並展現執法決心。

    彰化專勤隊隊長黃奕崗指出，失聯移工自行到案可免除收容，鼓勵逾期外國人主動投案，另呼籲民眾不要聘僱來路不明的外來人口或仲介非法移工工作。「就業服務法」規定未經許可非法聘僱外國人，可裁罰新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰；5年內若再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者更涉及刑事責任，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，千萬不要因小失大。

    彰化警方與移民署包抄洗蔥工廠，現場非法移工四處竄逃，幹員狂追逮人。（彰化專勤隊提供）

    彰化警方與移民署包抄洗蔥工廠，現場非法移工四處竄逃，幹員狂追逮人。（彰化專勤隊提供）

    移民署彰化專勤隊與彰化縣警局在洗蔥廠包抄以失聯移工為主的「小蜜蜂」，最終共查獲45名失聯移工。 （彰化專勤隊提供）

    移民署彰化專勤隊與彰化縣警局在洗蔥廠包抄以失聯移工為主的「小蜜蜂」，最終共查獲45名失聯移工。 （彰化專勤隊提供）

    彰化警方與移民署包抄洗蔥工廠，現場制伏非法移工。（彰化專勤隊提供）

    彰化警方與移民署包抄洗蔥工廠，現場制伏非法移工。（彰化專勤隊提供）

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