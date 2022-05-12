阿里山莊園咖啡交流賽媒合競標 日曬特等獎每磅4.7萬創新高

阿里山莊園咖啡精英交流賽今天舉行生豆媒合會，藝妓特等獎競標5公斤32萬元，雄獅集團得標。（記者王善嬿攝）

2022/05/12 19:23

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣阿里山莊園咖啡菁英交流賽今在阿里山鄉樂野文化聚會所舉行生豆媒合會，吸引5、60名全國行家競標搶購，其中日曬特等獎5公斤拍出52萬元價格，換算每磅約4.7萬元，突破去年5公斤43萬元競標價，再創新高。

嘉義縣阿里山莊園咖啡菁英交流賽由阿里山國家風景區管理處、嘉義縣政府、農委會水土保持局南投分局及嘉義縣咖啡產業發展協會等單位共同舉辦，昨天交流賽成績揭曉，今天進行生豆媒合會，由嘉義縣長翁章梁擔任拍賣官，競標過程十分刺激，現場共媒合咖啡生豆530公斤，市值達204萬5500元，各組得獎生豆競標最高價，水洗特等獎5公斤10萬元、日曬特等獎5公斤52萬元、蜜處理特等獎5公斤5萬元、藝伎特等獎5公斤32萬元。

今天接連標下日曬特等獎、藝妓特等獎生豆的雄獅集團資深經理葉宇翔表示，集團為參加台鐵鳴日號遊程的旅客，提供最高品質產品服務，去年標回阿里山咖啡讓旅客品嚐，旅客反映非常好，今年再度來競標、下單。

阿管處今同場舉辦第二屆「阿里山咖啡生豆後製邀請賽」，公布得獎名單，特別獎由鄒築園x饕宝王有限公司Candy’s coffee獲獎，優選獎得主包括野牡丹咖啡莊園x達文西創意國際有限公司、科子林咖啡莊園x黑沃咖啡、優遊吧斯瑪翡咖啡莊園x Coffee Please、琥珀社咖啡莊園x卓老師精品咖啡教學中心、朵花夏精品咖啡後製工作室x優仕咖啡股份有限公司；人氣獎得主，卓武山咖啡農場x維堤企業有限公司。

阿里山莊園咖啡精英交流賽生豆媒合會，其中日曬特等獎生豆競標價5公斤52萬元，換算每磅約4.7萬元，再創新高。（記者王善嬿攝）

生豆媒合會今由嘉義縣長翁章梁（右二）擔任拍賣官，競標氣氛熱烈。（記者王善嬿攝）

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