為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    阿里山莊園咖啡交流賽媒合競標 日曬特等獎每磅4.7萬創新高

    阿里山莊園咖啡精英交流賽今天舉行生豆媒合會，藝妓特等獎競標5公斤32萬元，雄獅集團得標。（記者王善嬿攝）

    阿里山莊園咖啡精英交流賽今天舉行生豆媒合會，藝妓特等獎競標5公斤32萬元，雄獅集團得標。（記者王善嬿攝）

    2022/05/12 19:23

    〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣阿里山莊園咖啡菁英交流賽今在阿里山鄉樂野文化聚會所舉行生豆媒合會，吸引5、60名全國行家競標搶購，其中日曬特等獎5公斤拍出52萬元價格，換算每磅約4.7萬元，突破去年5公斤43萬元競標價，再創新高。

    嘉義縣阿里山莊園咖啡菁英交流賽由阿里山國家風景區管理處、嘉義縣政府、農委會水土保持局南投分局及嘉義縣咖啡產業發展協會等單位共同舉辦，昨天交流賽成績揭曉，今天進行生豆媒合會，由嘉義縣長翁章梁擔任拍賣官，競標過程十分刺激，現場共媒合咖啡生豆530公斤，市值達204萬5500元，各組得獎生豆競標最高價，水洗特等獎5公斤10萬元、日曬特等獎5公斤52萬元、蜜處理特等獎5公斤5萬元、藝伎特等獎5公斤32萬元。

    今天接連標下日曬特等獎、藝妓特等獎生豆的雄獅集團資深經理葉宇翔表示，集團為參加台鐵鳴日號遊程的旅客，提供最高品質產品服務，去年標回阿里山咖啡讓旅客品嚐，旅客反映非常好，今年再度來競標、下單。

    阿管處今同場舉辦第二屆「阿里山咖啡生豆後製邀請賽」，公布得獎名單，特別獎由鄒築園x饕宝王有限公司Candy’s coffee獲獎，優選獎得主包括野牡丹咖啡莊園x達文西創意國際有限公司、科子林咖啡莊園x黑沃咖啡、優遊吧斯瑪翡咖啡莊園x Coffee Please、琥珀社咖啡莊園x卓老師精品咖啡教學中心、朵花夏精品咖啡後製工作室x優仕咖啡股份有限公司；人氣獎得主，卓武山咖啡農場x維堤企業有限公司。

    阿里山莊園咖啡精英交流賽生豆媒合會，其中日曬特等獎生豆競標價5公斤52萬元，換算每磅約4.7萬元，再創新高。（記者王善嬿攝）

    阿里山莊園咖啡精英交流賽生豆媒合會，其中日曬特等獎生豆競標價5公斤52萬元，換算每磅約4.7萬元，再創新高。（記者王善嬿攝）

    生豆媒合會今由嘉義縣長翁章梁（右二）擔任拍賣官，競標氣氛熱烈。（記者王善嬿攝）

    生豆媒合會今由嘉義縣長翁章梁（右二）擔任拍賣官，競標氣氛熱烈。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大贏家！2022典藏咖啡台灣區競賽 20件晉級15件出自阿里山
    2022/05/08 13:24

    大贏家！2022典藏咖啡台灣區競賽 20件晉級15件出自阿里山
    國姓中學生研究天然酵母提升咖啡風味 產官學界杯測實證
    2022/01/10 17:22

    國姓中學生研究天然酵母提升咖啡風味 產官學界杯測實證

    PP送暖 醫護和居隔民眾報名享好禮
    喝一口就愛上！ 鄭文燦力推拉拉山咖啡品牌
    2021/12/27 20:01

    喝一口就愛上！ 鄭文燦力推拉拉山咖啡品牌
    雲林台灣咖啡生豆評鑑 咖啡專家：品質歷年最優
    2021/11/13 14:30

    雲林台灣咖啡生豆評鑑 咖啡專家：品質歷年最優

    夏普AIoT智慧空調打造便利生活
    台灣咖啡飄香東瀛 「低碳旅程」上架日本40間咖啡廳
    2021/11/10 18:37

    台灣咖啡飄香東瀛 「低碳旅程」上架日本40間咖啡廳
    嘉義縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播