為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣咖啡飄香東瀛 「低碳旅程」上架日本40間咖啡廳

    日本咖啡市場龐大，圖為合掌村民營咖啡。（記者黃旭磊攝）

    日本咖啡市場龐大，圖為合掌村民營咖啡。（記者黃旭磊攝）

    2021/11/10 18:37

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕台灣成為日本低碳旅程進口咖啡首選，精品豆成功上架當地40間咖啡廳，行銷「阿里山」等品牌。

    行政院農業委員會水土保持局輔導13家精品咖啡豆，本月上架到日本東京、北海道、近畿、沖繩、關東、四國咖啡廳，以從「低海拔喝到高海拔」口號推動，邀民眾品嚐低海拔到上千公尺，果香、花香不同底韻咖啡，由於當地倡導降低原物料碳旅程，台灣成為優質咖啡首選。

    水土保持局長李鎮洋今天表示，我國5年內誕生5名國際咖啡冠軍，世界盃烘豆賽、杯測賽、咖啡師大賽、沖煮賽等國際競賽中接連奪冠，加上地理環境適合生長，「臺灣豆」價格逐漸高於國際精品豆。

    業界指出，日治時期臺灣曾是東南亞最大咖啡產地，不少咖啡農場隱藏在中南部山區，而921地震後，水保局改善雲林古坑華山地區耕地，重新打響名號，也讓南投、雲林及嘉義產量穩定成長。

    台日業界交流頻仍，日本杯測師伊藤篤臣將「阿里山」品牌帶回京都，於下京區古蹟杉本家住宅遺跡正對面開設「Goodman RoasterKyoto」，空運自阿里山產地生豆，並使用鶯歌20幾組茶具。

    李鎮洋說，監製我國首部以咖啡為主題微電影「第一杯咖啡」，將宣傳觸角擴及日本，藉由1杯精品咖啡推動國際外交，盼再次打造臺灣之光。而農委會也以咖啡莊園主題包裝遊程，安排烘豆體驗、原住民不插電手沖觀摩，待疫情結束，邀請日本民眾來趟精品咖啡之旅。

    農委會主委陳吉仲（中）帶領13家精品咖啡行銷日本。（水保局提供）（記者黃旭磊攝）

    農委會主委陳吉仲（中）帶領13家精品咖啡行銷日本。（水保局提供）（記者黃旭磊攝）

    台灣高海拔咖啡飄香，圖為清境農場咖啡。（記者黃旭磊攝）

    台灣高海拔咖啡飄香，圖為清境農場咖啡。（記者黃旭磊攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣咖啡國際競標 南投好「咖」日月潭飄香
    2021/10/05 20:15

    台灣咖啡國際競標 南投好「咖」日月潭飄香
    國產咖啡豆首參與國際競標吸引美日、阿拉伯買家 拍出1磅近1.4萬價格
    2021/09/01 10:09

    國產咖啡豆首參與國際競標吸引美日、阿拉伯買家 拍出1磅近1.4萬價格

    150%報酬率Get！這高性價比無可取代
    2021台南咖啡評鑑結果揭曉 前3名送美國爭取國際精品咖啡認證
    2021/04/22 17:50

    2021台南咖啡評鑑結果揭曉 前3名送美國爭取國際精品咖啡認證
    健康網》台灣咖啡豆也有花果香 三大咖啡產區大解密
    2021/02/17 16:52

    健康網》台灣咖啡豆也有花果香 三大咖啡產區大解密

    雙11最強回饋力度 100%現金回饋！
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播