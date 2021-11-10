台灣咖啡飄香東瀛 「低碳旅程」上架日本40間咖啡廳
2021/11/10 18:37
〔記者黃旭磊／高雄報導〕台灣成為日本低碳旅程進口咖啡首選，精品豆成功上架當地40間咖啡廳，行銷「阿里山」等品牌。
行政院農業委員會水土保持局輔導13家精品咖啡豆，本月上架到日本東京、北海道、近畿、沖繩、關東、四國咖啡廳，以從「低海拔喝到高海拔」口號推動，邀民眾品嚐低海拔到上千公尺，果香、花香不同底韻咖啡，由於當地倡導降低原物料碳旅程，台灣成為優質咖啡首選。
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水土保持局長李鎮洋今天表示，我國5年內誕生5名國際咖啡冠軍，世界盃烘豆賽、杯測賽、咖啡師大賽、沖煮賽等國際競賽中接連奪冠，加上地理環境適合生長，「臺灣豆」價格逐漸高於國際精品豆。
業界指出，日治時期臺灣曾是東南亞最大咖啡產地，不少咖啡農場隱藏在中南部山區，而921地震後，水保局改善雲林古坑華山地區耕地，重新打響名號，也讓南投、雲林及嘉義產量穩定成長。
台日業界交流頻仍，日本杯測師伊藤篤臣將「阿里山」品牌帶回京都，於下京區古蹟杉本家住宅遺跡正對面開設「Goodman RoasterKyoto」，空運自阿里山產地生豆，並使用鶯歌20幾組茶具。
李鎮洋說，監製我國首部以咖啡為主題微電影「第一杯咖啡」，將宣傳觸角擴及日本，藉由1杯精品咖啡推動國際外交，盼再次打造臺灣之光。而農委會也以咖啡莊園主題包裝遊程，安排烘豆體驗、原住民不插電手沖觀摩，待疫情結束，邀請日本民眾來趟精品咖啡之旅。