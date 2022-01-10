國姓中學生研究天然酵母提升咖啡風味 產官學界杯測實證

國姓鄉北梅國中同學劉子妍、羅品勛、曾冠翔（左至右）研究人工添加天然酵母方式，幫助咖啡豆發酵，產生不同的風味，獲全縣科展第2名佳績。（記者佟振國攝）

2022/01/10 17:22

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉北梅國中同學研究將微生物發酵技術用於鄉內特產咖啡的製作，希望藉此提升咖啡風味與品質，不僅獲得全縣科展第2名佳績，百勝村咖啡莊園業者蘇春賢也全力相挺，以自產咖啡豆添加特定酵母進行發酵，製作水洗、日曬、蜜處理等產品，今天透過產官學界多位專業人士杯測評鑑，整體評分都已達精品咖啡水準，多位評審認為研究尚在起頭階段，希望同學再接再厲，更加凸顯咖啡的風味。

國姓鄉北梅國中主任許碧蕙、教師曾伯郎帶領學生曾冠翔、羅品勛、劉子妍，結合彰師大生物系教授周睿鈺的微生物發酵專業，從台灣獼猴吃過沾有唾液的咖啡果、咖啡果皮及酒麴中純化特定的酵母菌，導入咖啡製程中的天然發酵階段，讓咖啡產生李子、蘋果、柑橘、香蕉、紅酒等果香或酒香，成品並以「迷喉派對」、「酒戀相思」、「啡嚐美滿」命名，這項研究成果去年獲得縣內科展亞軍佳績。

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校長張文嘉表示，師生非常希望能助國姓咖啡產業一臂之力，感謝百勝村咖啡莊園業者蘇春賢、蘇晉寬父子，以自產咖啡豆加入師生研發的3種酵母菌種進行低溫厭氧發酵，每種酵母都製作水洗、日曬、蜜處理等3項產品，總計9種咖啡豆。

今天特別邀茶改場魚池分場股長劉千如、公所委託技術輔導顧問吳原炳、2019台灣區杯測師大賽冠軍曾楷崴、CoE國際評鑑評審詹閔凱、台灣賽評審林青霞及台中大墩美學社區詹彩美、余三福等產官學咖啡專業人士，於百勝村咖啡莊園進行杯測，從咖啡豆研磨後散發的風味，到實地沖泡品嘗進行嚴格評鑑，整體評分已達精品咖啡水準。

包括曾楷崴等多位評審均對同學科展成果給予極高評價，也各有鍾愛的咖啡品項與風味，認為微生物發酵技術有助增加與提升咖啡風味、品質，對國姓咖啡產業具正面效益，但也強調研究尚在起頭階段，包括菌種的純化、咖啡風味的提升等等技術面，仍有再進步提升的空間，期許同學能繼續努力。

鄉長丘埔生也說，同學的研究成果未來能落實於生活，並能幫助鄉內產業的提升，公所也會全力協助推動。

北梅國中團隊研發3種酵母用於咖啡發酵，分別再製作水洗、日曬、蜜處理等3種品項，總計有9種咖啡豆。（記者佟振國攝）

產官學界的咖啡專業人士，針對天然酵母發酵的咖啡進行杯測評鑑。（記者佟振國攝）

杯測須了解咖啡豆研磨後的風味，以及實地沖泡品嘗的滋。（記者佟振國攝）

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