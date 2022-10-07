行銷觀光兼募款 李俊俋發行NFT

民進黨嘉義市長參選人李俊俋發行嘉義市觀光NFT。（記者王善嬿攝）

2022/10/07 05:30

以嘉市景點及美食創作10款作品融入NFT 同步發行紀念郵票 做為小額捐款贈品

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨嘉義市長參選人李俊俋昨宣布發行嘉義市觀光NFT（非同質化代幣），是台灣選舉史上首次將NFT做為選舉捐款小物，共有十款作品，限量發行總計五千枚，民眾透過小額捐款支持李俊俋達六百元，可獲得點數兌換一款NFT，以創新「元宇宙」概念，利用智慧科技行銷嘉義市觀光、文化及藝術。

李俊俋昨在記者會上介紹與元潮公司合作發行的NFT，是由「牛奶人設計室」設計，有射日塔、檜意森活村、諸羅山涼麵、蘭潭月影潭心、噴水圓環、嘉義印象一、嘉義印象二、樂活嘉義、嘉義雞肉飯及嘉義火車站，每款發行五百枚；考量部分市民不熟悉網路操作，同步發行一套十枚的「嘉義市城市觀光紀念郵票」，做為小額捐款的贈品。

李俊俋競選總部發言人暨嘉義市議員蔡文旭、元潮公司董事長戴章皇昨出席記者會，蔡文旭說，網路發展熱絡的時代，創作或資訊在網路上流通推廣，發行融入嘉義特色元素的NFT，順應數位潮流，以智慧方式行銷嘉義市；戴章皇表示，發行嘉義市觀光NFT，透過網路無遠弗屆特性，讓城市行銷突破地域、時間限制，期待引發話題、行銷嘉義。

李俊俋：可支配所得 外漂貢獻逾3成

另外，李俊俋昨持續追打「勇媽經濟學」，他指市長黃敏惠提到「二○二○家庭平均可支配所得全國排名第七」，然而同年的家庭收支調查報告指出，嘉義市有三成多基本所得來自外縣市，全國排名第四名，是新竹縣以南最高，嘉義市家庭平均可支配所得有極高比例是外地打拚的鄉親所貢獻，證明在嘉義市找工作不容易。

黃敏惠競總：區域經濟 跨縣市通勤

黃敏惠競選總部回應，家庭平均可支配所得不只嘉義市，包括基隆、新北、新竹縣市都具有區域經濟關係，主計總處調查報告指出，新竹科學園區、台北都會區及嘉義市跨縣市工作情形普遍，嘉義市生活機能好，醫療、教育品質高，許多民眾住在嘉義市，跨縣市上班通勤，可從聯外重要道路如忠孝路上下班時的繁忙車流得到印證。

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