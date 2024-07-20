中部萬安演習來了！ 7/22拒疏散逛大街 最重開罰15萬

中部今年萬安47號演習週一（22日）登場，時間為下午1點30分起至2點。 （記者張聰秋攝）

2024/07/20 19:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年萬安47號演習後天（22日）輪到中部7縣市實施，包括彰化縣、台中市、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義市及嘉義縣，時間為下午1點30分起至2點，30分鐘道路淨空，高速公路車輛只准下禁止上，違者將依《民防法》第21條規定，開罰3萬到15萬元。

萬安演習由來已久，許多人每年聽到演習警報聲已不再感到緊張，多數人只是配合崗哨警察的引導，前往防空避難室，或在家中和辦公室內待著不外出。

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多數人都知道演習的潛規則，只是每年仍有部分民眾在演習期間故意不遵守指揮，或不配合交通管制，繼續在路上行走，經勸導後仍拒絕疏散的，將被處以罰款。

彰化縣政府提醒民眾，在聽到防空警報時，所有行人及車輛應接受警察及民防人員的指揮，實施車停、人就近疏散，並進入防空避難設施。防空疏散避難設施的大樓管理委員會、保全或住戶在警報響起時，應主動開啟防空避難地下室車道的鐵捲門或柵欄，供附近民眾就近進入避難。

縣府表示，週一下午1點30分至2點將進行30分鐘的警報發放、疏散避難及交通管制演練，隨後在2點至2點30分實施戰災搶救及戰時災民收容救濟站設置演練，藉由演習強化防空準備及應變能力。

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