歷時2年8千萬整修 嘉博館重開館

嘉博館昨重新開放，文化部政務次長蕭宗煌（前排右八）、前監察院長張博雅（前排右七）、嘉義市長黃敏惠（前排右六）、立委王美惠（前排右九）等人與會。（記者丁偉杰攝）

2021/01/24 05:30

轉型為「城市博物館」 呈現嘉市「人文地產景」特色

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市立博物館（以下簡稱嘉博館）斥資8000萬元、歷經2年多進行閉館整修，轉型為「城市博物館」，展現嘉市「人文地產景」特色，讓嘉博館更接地氣，昨正式對外開放，重新開幕期間舉辦一系列慶祝活動，吸引民眾造訪，現場熱鬧滾滾。

文化部建議編制 有專責館長

文化部政務次長蕭宗煌到場祝賀，身為嘉義人的他，為嘉博館請命，建議市府編制正式嘉博館館長，專責嘉博館相關管理、典藏事務；市長黃敏惠回應將評估研議，讓嘉博館朝更好方向努力，期許文化部給予更多支持。

黃敏惠說，嘉博館重新回歸，也為10月將在嘉市登場的「2021台灣設計展」完成最後一塊拼圖，透過嘉博館、市立美術館、檜意森活村、北門驛、嘉義舊監、嘉義製材所、嘉義文創園區等「文化新絲路」串聯，將點亮嘉市城市美學新思維，展現幸福城市深厚底蘊。

嘉博館於2004年開館啟用，起初由嘉市薛文吉先生捐贈畢生所藏2005件化石，展示內容涵蓋嘉義「地質、化石、美術」三大主題，完整呈現嘉市自然景觀及人文藝術等文化特色。

一樓兒童廳 讓孩子「探索嘉園」

市文化局長盧怡君說，為因應嘉博館轉型，斥資8000萬元（文化部補助5200萬元、市府自籌2800萬元），於2018年9月起閉館進行嘉博館展示更新計畫，以呼應最初建館宗旨「嘉義人關心嘉義事」出發，再擴大為「嘉義人關心嘉義事、異鄉人探索嘉市」願景，並配合展示空間更新調整後，重新定位為以「嘉市」與「嘉市在地特色」為主軸的城市博物館。

重新開幕的嘉博館，一樓原本的地質廳改為小朋友的「探索嘉園」兒童廳，以巫師、公主、獵人、頭目、勇士等多種公仔角色，帶領小朋友透過互動體驗遊戲瞭解嘉市的歷史人文脈絡；二樓佈置「展望諸羅」常設展，以1:87火車動態模型重現以往嘉義糖鐵、林鐵、台鐵三鐵共構的榮景，帶大家遊歷嘉市，認識自然環境、古蹟歷史及人文藝術。

三樓為館中館形式的「交趾陶館」，以「建築上搬戲－來聽廟尪仔講古」概念，呈現嘉義特色工藝交趾陶的古往今來。

嘉博館一樓改為適合小朋友的「探索嘉園」兒童廳。 （記者丁偉杰攝）

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