男大生發展抱睡關係跟騷起訴 女方撤告公訴不受理

嘉義地方法院。（資料照）

2024/04/02 11:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣某大學林姓學生與一名女同學認識，前年12月發展為「抱睡關係」，後來女同學想結束此關係，但林生仍想繼續，甚至交往，持續跟蹤女同學、追求、要求女同學幫他按摩，被女同學提告涉犯跟蹤騷擾防制法起訴，後來女方撤回告訴，嘉義地方法院日前判決公訴不受理。

林姓男大生與女同學因參加活動認識，發展為「抱睡關係（相約到對方家中相擁入眠關係）」，女同學後來想結束這種關係，但林生經常在通識課後攔住女同學想對話，也尾隨到停車場，女同學後來為避免被林生騷擾，下課後立即離開教室並離校，甚至多次懼怕不敢上課。

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女同學指控，去年3月中旬2人凌晨2點在路旁講話，未經她同意，林生卻環抱她，她掙脫趕緊騎車離開，林生又從後面騎車跟蹤，甚至加速到前方煞車阻攔，她繞路行駛，林生仍緊追在後，她怕被撞，只能配合停車，在附近的便利超商聽林生說話到凌晨3點多才能離開。

女同學指控，林生多次要求她要陪聊天，或是連續撥電話要求見面、深夜傳訊要求見面，甚至到住處要求每月要和他見面一次，還要求要幫他全身按摩，女同學不想要肢體接觸多次拒絕，林生仍一再要求要她幫忙按摩。

去年6月，林生要求與女同學下個學期要和他選同樣的課，每月見面聊天，雖然女同學表明跟他見面會心理恐懼，林生仍依然要求，女同學不堪其擾而提告。

嘉義地檢署檢方依違反跟蹤騷擾防制法對林生提起公訴，嘉義地方法院日前判決，因該罪為告訴乃論，女同學已撤回告訴，諭知此案公訴不受理，可上訴。

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