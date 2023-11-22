員林第二公墓設禮儀廳 預算通過

員林市公所決定在第二公墓區域設置「生命禮儀廳」，圖為預定地。（民眾提供）

2023/11/22 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市因殯葬設施不足，民眾在辦理喪葬事宜時，不是要在街頭搭棚，就是要去附近鄉鎮租用禮儀廳，市公所決定在第二公墓區域設置「生命禮儀廳」，並編列一億七千萬元預算送代表會審議，在多方爭議下，直到前天傍晚六點才獲得通過。

員林市長期缺乏殯葬生命禮儀廳，市公所有意興建，但在選擇地點時，經常受到附近居民的反對，後來市公所以三塊厝埔（第一公墓）、東山埔（第二公墓）、大埔厝埔（第五公墓）為設置生命禮儀廳地點進行民調，結果八十三％市民支持興建禮儀廳，三三．六％市民支持興建在第二公墓，公所在舉辦民調說明會後，今年度編列一億七千萬元預算，將在第二公墓規劃興建生命禮儀廳。

市代籲向居民說清楚規劃

不過，先前有第二公墓附近東區民眾反對設禮儀廳，前往公所抗議，此次代表會定期會也有地方人士前往關心旁聽，但因地方確實有需求，一些反對設立的民代轉趨低調，市代會延會到前天表決通過興建案。

向來持反對意見的市代江品蓉表示，這次禮儀廳編列高達一億七千多萬元，居民擔心未來會成為殯葬特區，公所應盡速到所在地南東里開說明會說清楚未來的規劃，才能解除居民恐慌。

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