彰市東外環道測速桿王 半年拍5150件

彰化市東外環道二．二公里處測速照相桿，取締五一五○件奪下上半年「桿王」寶座。 （交通隊提供）

2024/07/06 05:30

平均每月取締858件 為國庫進帳824萬

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局交通隊昨天（五日）公布上半年十大固定式測速照相桿，取締總件數達二萬三六八四件，若以一六○○元罰鍰計算，共為國庫進帳三七八九萬四四○○元，其中彰化市東外環道二．二公里處，以五一五○件奪下「桿王」寶座。

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前10大照相桿 共取締23684件

彰化縣上半年十大測速照相桿，依序是彰化市東外環道二．二公里處五一五○件、社頭鄉縣一四一線與崙饒路口三八四三件、和美鎮線東路五段二九一號南側三二四○件、彰化市一三九線七．七公里處二九四六件、二林鎮太平路與修心路口二二二二件、員林市員埔路與三潭巷口一七八四件、芬園鄉一三九線八．五三七公里處一三一三件、鹿港鎮鹿和路二段五○七號前一三○六件、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口九七二件、埔心鄉中正路一段與武聖路口九○八件。違規超速的用路人，都依道路交通管理處罰條例第四十條處一二○○元以上、二四○○元以下罰鍰。

依交通隊資料顯示，這十大測照路段，「奪冠」的彰化市東外環道二．二公里處，速限為七十公里，超過八十公里即會被拍照告發，即使是前方設有「前有測速照相」警示牌，仍有不少用路人超速被開罰，因此上半年共開罰五一五○件，共為國庫賺進八二四萬元，平均每月開抓八五八件，且這支測速桿還曾在二○一八至二○二○年連續三年稱霸年度桿王。

違規超速 最高罰款2400元

交通隊長李四川呼籲，警方設置測速桿或科技執法主要目的是讓用路人遵守交通規則，並非一味開罰，用路人行經易肇事路段務必減速慢行，按照速限行駛以避免車速過快發生危險。

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